[이코노 브리핑] 증권·예금 증가에 8월 시중 통화량 56조↑ 외

증권·예금 증가에 8월 시중 통화량 56조↑

채권형 수익증권과 예·적금 등에 자금이 몰리며 지난 8월 시중 통화량이 56조원 늘어 지난해 3월 이후 17개월 만에 최대 증가폭을 기록했다. 15일 한국은행이 공개한 ‘통화 및 유동성’ 통계에 따르면 8월 광의통화(M2) 평균잔액은 4400조2000억원으로 전월보다 1.3%(55조8000억원) 늘었다. 상품별로는 수익증권이 12조8000억원, 수시입출식 저축성예금과 정기 예·적금이 각각 14조3000억원, 8조3000억원 증가했다. 경제주체별로는 기업(25조9000억원)과 가계·비영리단체(16조9000억원), 기타 금융기관(10조4000억원) 등에서 증가한 것으로 나타났다.

GS칼텍스 주유앱 디자인 어워드 3개 석권

GS칼텍스가 2021년 선보인 에너지플러스 앱으로 일본 최고 권위의 국제 디자인 공모전 ‘2025 굿 디자인 어워드’에서 ‘시스템·서비스 부문’ 본상을 받았다. GS칼텍스는 지난 8월 ‘레드닷 디자인 어워드’, 9월 ‘IDEA 디자인 어워드’를 포함해 세계 4대 디자인 어워드 중 3개 어워드를 석권하게 됐다. GS칼텍스 에너지플러스 앱은 주유 고객의 편의성 및 디자인과 기술 융합을 기반으로 한 사용자 경험 혁신에서 높은 평가를 받았다.

개인사업자 전용 ‘Npay biz 신한카드’ 출시

네이버페이가 신한은행과 함께 개인사업자 전용 금융서비스 ‘Npay biz 신한 패키지’를 출시했다고 15일 밝혔다. Npay biz는 스마트스토어·스마트플레이스·네이버페이 등을 통합한 사업자 대상 통합 관리 플랫폼이다. 양사는 이번 패키지를 통해 정산통장, 대출, 전용 뱅킹, 신용카드 등을 원스톱으로 제공해 플랫폼 내에서 사업과 금융을 동시에 관리할 수 있도록 했다. Npay biz 신한통장을 개설한 뒤 메인 정산계좌로 지정하고 카드를 연결하면 연 1.8%, 최대 연 2.3% 금리가 적용된다. 카드 결제는 사업 경비 1.5%를 포인트로 적립하고, 대출은 최대 1억원을 수수료 없이 이용 가능하다.

