신규 주식부호 100명 22.5조 보유… 방시혁 의장 3.5조원 1위에 올라 [경제 레이더]

방시혁 하이브 의장이 보유한 주식가치가 3조5000억원으로, 신규 상장 기업 주식부호 1위에 올랐다. 김병훈 에이피알 대표와 장병규 크래프톤 의장의 주식가치도 2조원을 넘겼다.



15일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난달 말 기준 상장사 중 2020년 이후 신규 상장한 창업자의 주식가치(지난달 말 종가 기준)를 조사한 결과, 이들이 보유한 총액은 22조4836억원으로 집계됐다.

방시혁 하이브 의장. 뉴시스

전체 1위는 하이브 주식 31.6%를 보유한 방 의장으로, 그가 보유한 주식가치(3조4983억원)는 신규 주식부호 100인의 전체 주식가치 15.6%에 해당한다. 2020년 10월 상장한 하이브의 시가총액은 지난달 말 종가 기준으로 11조795억원이다.



2위는 화장품 회사 에이피알 창업자인 김 대표로, 주식가치가 2조9884억원으로 평가됐다. 2014년 자본금 5000만원으로 창업한 에이피알의 시가총액은 9조3577억원으로, 10여년 만에 10조원대 기업으로 성장했다. 전 세계적으로 ‘배틀그라운드’ 열풍을 일으킨 크래프톤의 장 의장은 주식가치 2조866억원을 기록하며 3위에 올랐다.



이어 △4위 박동석 산일전기 대표(1조2073억원) △5위 김현태 보로노이 대표(1조777억원) △6위 김형태 시프트업 대표(9302억원) △7위 김성운 실리콘투 대표(8738억원) △8위 반성연 달바글로벌 대표(3182억원) △9위 오준호 레인보우로보틱스 공동창업자(2979억원) △10위 이슬기 디앤디파마텍 대표(2842억원) 등이 상위 10위 안에 이름을 올렸다.



학력 확인이 가능한 92명의 대학과 전공(학사 기준)을 살펴보면, 서울대 출신이 15명(16.3%)으로 가장 많았다.여성은 박소연 프레스티지바이오파마 회장과 김주희 인벤티지랩 대표 2명에 불과했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지