농협경제지주·인삼농협, 에너지음료 신제품 ENERZET 출시

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)의 농협식품R&D연구소와 인삼농협 4개소*가 공동기획한 에너지 음료「ENERZET」를 출시했다.

* 참여 인삼농협(4): 강원, 충북, 서산, 강화

’ENERZET’ 는 홍삼 농축액이 첨가된 에너지드링크로 이외에도 ▲타우린 ▲구연산 ▲비타민C 등이 함유되어 피로회복과 체력 보충에 도움을 준다.

또한, 헬시 플레저* 트렌드에 맞춰 소비자의 니즈를 만족시키고자 저당·저칼로리로 출시되었다.

* 헬시 플레저 :‘Healthy’와‘Pleasure’의 합성어로, 즐겁고 지속 가능한 건강관리를 추구하는 삶

농협경제지주는 오는 20일부터 해당 제품을 주요 하나로마트 6개소*에서 우선 판매하며, 순차적으로 입점을 확대해 나갈 예정이다.

* 주요 하나로마트(6) : 양재, 창동, 고양, 성남, 수원, 충북

강대익 농협식품R&D연구소장은“홍삼의 전통적 효능을 현대적인 방식으로 전달하고자 이번 신제품을 출시했다”면서“앞으로도 인삼을 활용한 상품 개발로 인삼 농가 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.

