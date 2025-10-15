한화에어로, 美 제너럴 아토믹스와 함께 단거리 이착륙 무인기 만든다

한화에어로스페이스가 글로벌 무인기 전문기업 제너럴 아토믹스와 함 손잡고 글로벌 무인기 사업 진출에 나선다.

한화에어로스페이스는 14일(현지시간) 미국 워싱턴 에서 열린 미 육군협회(AUSA) 방산전시회에서 제너럴 아토믹스와 단거리 이착륙(STOL) 무인기 ‘그레이 이글-STOL(GE-STOL)’의 공동개발 계약을 체결했다고 밝혔다.

한화에어로스페이스가 미국 '제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템(GA-ASI)'과 손잡고 무인기 사업 진출을 본격화한다. 김선 한화에어로스페이스 항공사업부장(오른쪽 네번째)과 데이비드 알렉산더 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템 사장(오른쪽 다섯번째)이 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 미 육군협회(AUSA) 방산 전시회에서 GA-ASI와 단거리 이착륙(STOL) 무인기 '그레이 이글(Gray Eagle·GE)-STOL'의 공동개발 계약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 한화에어로 제공

계약식에는 김선 한화에어로스페이스 항공사업부장, 데이비드 알렉산더 GA-ASI 사장 등 양측 관계자가 참석했다.

계약에 따라 양사는 GE-STOL 시연기 1대를 개발해 2027년 초도비행을 진행하고 생산, 마케팅 등에서 협력해 2028년 구매국에 대한 첫 인도를 진행한다.

한화에어로스페이스는 엔진과 랜딩기어, 연료 계통 등을 공급한다. 한화시스템은 항공전자장비, 임무 장비들을 공급할 예정이다. 한화에어로스페이스는 GE-STOL 기체를 조립 및 생산을 위해 국내 생산시설을 설립할 계획이다.

GE-STOL은 기존 그레이 이글에 단거리 이착륙 기능을 추가한 버전이다. 동급 무인기들이 보통 1㎞ 이상의 활주로를 필요로 하는 것과 달리 약 100m 활주로만 확보해도 이착륙이 가능해 갑판이 짧은 함상, 야지, 해변, 주차장 같은 환경에서도 운용 가능하다. 헬파이어 미사일 16발을 탑재할 수 있고, 대 무인기 작전, 전자전, 대 잠수함전을 수행할 수 있다.

파트너사인 제너럴 아토믹스는 향후 10년간 15조원 규모에 달하는 GE-STOL에 대한 구매국의 수요가 있을 것으로 예측하고 있다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “한국과 미국이 GE-STOL을 공동생산함으로써 관련 일자리를 창출하고 항공산업 생태계를 강화할 것”이라며 “한화는 전투기 엔진, 레이더, 항공전자 장비에 이르는 기술 역량을 바탕으로 종합 무인항공기업으로 도약할 준비가 돼 있다”고 말했다.

