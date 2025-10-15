위성락 “캄보디아 스캠 범죄 종사 한국인 1000명 남짓…검거 국민 주말까지 귀국”

위성락 대통령실 국가안보실장은 캄보디아 스캠(신용 사기) 산업에 한국인 1000명 남짓이 종사하고 있는 것으로 보고 있다고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 15일 서울 용산 대통령실 청사에서 캄보디아 사태에 대한 정부의 대응 현황 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

위 실장은 15일 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 “캄보디아 스캠 산업에는 다양한 국적의 20만 명 정도가 종사하고 있다고 알려져 있고 여기에서 한국을 포함한 전 세계 대상의 온라인 스캠 범죄가 이뤄지고 있다”며 “한국인의 경우 1000명 남짓 속해있는 것으로 보고 있다”고 말했다.

위 실장은 캄보디아에 다수 한국인이 구금된 상황과 관련해 “최근 캄보디아 당국의 단속으로 수천명이 검거됐다. 1000명 이상이 중국인”이라며 “한국인은 68명이었다가 일부 줄어 63명이 검거 상태라고 한다”고 설명했다.

이어 “이들의 송환을 위해 항공편 등을 준비하고 있다”며 “정부가 목표로 하는 것은 가급적 이번 주 내에, 조금 늦어질 수는 있겠으나 주말까지는 (송환을) 해보려 한다”고 덧붙였다.

다만 캄보디아 당국과 절차적 협의가 얼마나 빨리 진전되느냐 등의 변수는 남아있다고 위 실장은 덧붙였다.

한국 정부가 캄보디아 정부의 '반체제 인사 송환 요구'를 거부하면서 양국 협력이 어려움을 겪는 것 아니냐는 질문에는 “그렇지 않다”며 “캄보디아 정부 역시 검거한 한국 국민에 대해선 (한국 정부에) 넘기겠다는, 출국시키겠다는 입장”이라고 답했다.

그러면서 “캄보디아가 다른 목적을 갖고서 우리와의 협조를 회피하지는 않는다. 캄보디아 국가 자체나 국민에 대해 불필요하게 부정적 인식을 갖는 일은 멈췄으면 좋겠다”고 당부했다.

또 양국 정부가 합의한 경찰 등 수사당국이 참여하는 ‘스캠 합동대응 태스크포스(TF)’ 구성과 관련해서도 “캄보디아 측 20명에 한국 측 4명으로 팀을 이뤄 집중 작업을 할 예정으로, 향후 더 많은 범죄혐의자를 검거할 수 있을 것”이라며 양국의 공조로 범죄조직에 감금된 국민의 신병 확보에도 속도를 내겠다고 강조했다.

