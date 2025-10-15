캄보디아 간 제주 20대 ‘소재 불명’…가족이 실종 신고

캄보디아로 출국한 20대 제주 청년이 행방이 묘연하다는 가족의 실종 신고가 접수돼 경찰이 소재 파악에 나섰다. 이로써 제주경찰은 캄보디아 내 범죄 피해 신고 5건을 수사 중이다.

15일 제주경찰청에 따르면 전날 오전 제주서부경찰서에 20대 A씨의 실종신고가 접수됐다.

기자간담회하는 고평기 제주경찰청장. 제주경찰청 제공

A씨는 지난 6월 3일 캄보디아로 출국한 뒤 현재까지 귀국하지 않은 것으로 전해졌다.

A씨 가족은 최근 캄보디아 내 감금·협박·폭행 등의 범죄 사건이 보도되자, A씨가 범죄에 연루됐을 가능성을 염두해 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 소재를 파악하고 있다.

한편 전국적으로 캄보디아 내 범죄 피해 신고가 잇따르는 가운데, 제주에서는 A씨를 포함해 총 5건의 관련 피해 신고가 접수됐다.

지난 7월 9일에는 “신원불상의 인물이 20대 B씨를 데리고 있다”는 가족의 신고가 접수됐다. 조사 결과 B씨는 6월 28일 캄보디아로 출국한 뒤 현지 범죄조직에 의해 감금·협박을 당한 것으로 드러났다.

B씨는 같은 달 범죄조직으로부터 금전 요구를 받은 가족이 3500만원 상당의 가상화폐를 조직에 송금하면서 풀려난 것으로 전해졌다. 그는 지난 8월 9일 귀국했으나, 심리적 충격으로 현재 병원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

또 다른 피해자인 20대 C씨는 지난 7월 7일 제주동부경찰서에 “캄보디아에서 감금과 폭행을 당했다”며 신고했다. C씨는 지인으로부터 “단기간 고수익 일자리가 있다”는 제안을 받고 출국했으나, 현지에서 범죄조직에 의해 휴대전화와 소지품을 빼앗기고 약 한 달간 감금·폭행·협박을 당한 것으로 조사됐다.

C씨는 탈출 후 현지 한인 도움으로 귀국했다. 그를 캄보디아로 유인한 내국인 D씨는 이미 지난 6월 현지로 도주한 것으로 파악됐다.

고평기 제주경찰청장은 이날 기자간담회에서 “캄보디아 내 내국인 대상 범죄 사건에 대해 예의주시하며 수사하고 있다”고 밝혔다.

