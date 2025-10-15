BYD, 한화 ‘LIFEPLUS 인터내셔널 크라운’ 공식 후원

사진=BYD코리아 제공

BYD코리아가 오는 10월 23일부터 26일까지 경기도 고양시 뉴코리아 CC에서 개최되는 ‘한화 LIFEPLUS 인터내셔널 크라운’의 차량 공식 파트너로서 이 대회를 후원한다고 15일 밝혔다.

이번 후원은 친환경과 지속가능한 라이프스타일을 지향하는 브랜드 철학을 스포츠를 통해 구현한다는 취지이다.

BYD코리아는 프리미엄 스포츠와 친환경 모빌리티가 조화를 이루는 새로운 브랜드 경험을 선보인다는 계획이다.

대회 기간 중 현장에는 지난 9월 공식 출시한 도심형 중형 전기 SUV BYD 씨라이언 7(BYD SEALION 7)이 클럽하우스 앞과 고객 출입 동선, 홀인원 코스 주변 등에 전시된다.

BYD VIP 고객을 위한 전용 라운지 공간 운영과 홀인원 이벤트도 마련되어 관람객들에게 색다른 즐길 거리를 제공할 예정이다.

이와 함께 10월 25일(토) 또는 26일(일) 경기를 참관할 수 있는 그라운드 어드미션(Daily-Pass) 1일 초대권을 증정하는 인스타그램 댓글 이벤트도 진행한다.

해당 이벤트는 10월 15일(수) 10시부터 10월 17일(금) 자정까지 BYD코리아 공식 인스타그램을 통해 누구나 참여할 수 있다.

BYD코리아 조인철 승용 부문 대표는 “이번 골프대회를 통해 국내 고객이 BYD 브랜드를 더 가깝게 체험하고, BYD 브랜드가 지향하는 지속가능한 라이프스타일을 함께 느낄 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 파트너십 기회를 통해 국내에서 세계 친환경차 선도기업인 BYD의 브랜드 인지도를 넓혀 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 BYD코리아는 국내에 아토 3, 씰, 씨라이언 7 등 3개 차종을 순차적으로 선보이며 브랜드 인지도를 빠르게 높여가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지