LG전자 베스트샵 일산본점, 단 이틀간 ‘홈가전 토탈케어 초청행사’ 전개

프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 일산본점이 오는 10월 25일(토)~26일(일)까지 단 이틀간만 대규모 홈가전 토탈케어 초청행사를 준비했다고 밝혔다.

홈가전 토탈케어 초청행사란 가전, 이사(입주), 인테리어, 웨딩을 준비하는 고객들이 다양한 제휴업체의 혜택과 공동구매 가격을 LG 베스트샵 일산본점에서 한자리에서 모두 만나 볼 수 있는 대규모 박람회 행사다.

특히, 이번 홈가전 초청행사에는 10개 업체 이상의 대규모 인테리어 및 웨딩 업체들이 참가하여 가전과 함께 더욱 편리한 원스탑 쇼핑을 고객들에게 제공할 계획이다.

더불어 이번 특별전 행사 현장에서는 LG전자 베스트샵 일산본점에서 차별화된 구매 혜택을 방문 고객들에게 전하기 위해 공동구매가 외 추가 특별 더블 사은품 등 풍성한 혜택이 준비되어 있다.

또한 해당 기간 LG 베스트샵 일산본점에 방문하여 홈가전 초청행사에 참여하는 모든 고객들에게는 가전 구매와 상관없이 초청 행사 특별 사은품이 무료로 지급될 예정이다.

LG전자 베스트샵 일산본점 관계자는 “금번 홈가전 초청행사에서는 25년~26년 신규 아파트 대상 덕양구, 일산동구, 일산서구, 파주시, 김포시, 강서구 등 수도권 경기 북부를 중심으로 많은 고객 인파가 몰릴 것으로 예상된다”고 전했다.

한편 LG전자 베스트샵 일산본점 해당 행사 관련 더 자세한 사항 및 변경사항은 매장 문의 등을 통해 확인할 수 있다.

