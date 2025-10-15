전북 첫 IB 월드스쿨 탄생 전주아중초 공식 인증

전북 최초의 국제바칼로레아(IB) 월드스쿨이 탄생했다. 지역 교육청은 수업·평가 혁신을 본격화 하는 신호탄이 될 것이라는 기대다.

15일 전북도교육청에 따르면 전주아중초등학교가 지난 13일 IB본부(IBO)로부터 초등학교 프로그램(PYP) IB 월드스쿨로 최종 인증을 받았다.

전북 최초의 국제바칼로레아(IB) 월드스쿨로 인증된 전주아중초등학교 학생들의 수업 장면. 전북도교육청 제공

전주아중초는 지난해 7월 IB 후보 학교로 지정된 이후 1년3개월여 동안 구성원 모두가 함께 준비해 온 결과 인증을 획득했다. 이는 전북교육청이 추진해 온 ‘전북형 수업·평가 혁신’이 현장 실행 단계로 전환되는 출발점이 될 것이라는 점에서 기대를 모은다.

전주아중초의 인증을 통해 교실 내 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가 체제가 제도적으로 구축됐다. IB 월드스쿨은 IBO의 정기 컨설팅과 국제 표준 자료를 바탕으로 교육 과정을 운영하며, 자체 평가와 외부 점검을 통해 수업과 평가의 품질을 지속적으로 관리한다.

전북교육청은 이번 성과를 기반으로 향후 중학교(MYP)와 고등학교(DP) 과정에서도 월드스쿨을 연차적으로 확대할 계획이다. 이를 위해 학교 여건에 맞춘 컨설팅과 IB교육인증(IBEC), 워크숍, 현장 코칭을 통한 교원 전문성 강화, 루브릭·포트폴리오·피드백 등 평가 혁신 모델 보급, 네트워크 운영 등을 통해 IB 운영의 내실화를 꾀하고 지속 가능한 체제를 구축한다.

전북도교육청 관계자는 “전주아중초의 월드스쿨 인증은 전북 교실에서 IB가 본격 실천되는 출발점이자 수업·평가 혁신의 초석이 될 것”이라며 “초등교를 넘어 중고교까지 확산될 수 있도록 세밀하게 지원할 계획”이라고 말했다.

김태유 전주아중초 교장은 “이번 IB 인증은 학교가 지향하는 교육 방향성과 가능성을 세계적으로 인정받은 성과”라며 “학생들이 성적에 머물지 않고 자신의 삶을 설계하며 세계와 소통하는 인재로 자라는 주춧돌로 삼을 것”이라고 밝혔다.

