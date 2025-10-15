슈퍼주니어 동해·정동원, 소아암 어린이 위한 따뜻한 기부 이어

소아암 어린이를 향한 따뜻한 나눔이 연예계에서 이어지고 있다.

소아암 전문 비영리단체 한국백혈병어린이재단은 재단 홍보대사인 그룹 슈퍼주니어 동해로부터 3000만원의 기부금을 받았다고 15일 밝혔다.

슈퍼주니어 멤버이자 한국백혈병어린이재단은 재단 홍보대사로 8년째 활동 중인 동해. 한국백혈병어린이재단 제공

이번 기부는 동해가 재단 홍보대사 위촉 8주년과 자신의 생일을 기념해 마련한 선행으로, 기부금은 소아암 및 희귀난치 질환으로 투병 중인 어린이들의 치료비에 사용될 예정이다.

동해는 2017년부터 재단 홍보대사로 활동하며 어린이 홍보대사와 함께하는 스튜디오 촬영, ‘꿈 공모전’ 참여 등으로 꾸준한 나눔 활동을 이어왔다.

그는 “작은 마음과 따뜻한 참여가 모여 아이들에게 큰 힘이 되었으면 한다”며 “앞으로도 아이들의 든든한 수호천사가 될 것”이라고 말했다.

한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장은 “8년 동안 꾸준히 나눔을 이어온 동해 홍보대사에게 감사드리며, 선한 영향력을 통해 더 많은 시민이 소아암 어린이들을 응원하길 바란다”고 전했다.

동해는 슈퍼주니어 멤버로 활동하며 지난 8월 서울 KSPO DOME(옛 올림픽 체조경기장)에서 열린 데뷔 20주년 콘서트를 성공적으로 마쳤고, 현재 해외 투어를 이어가고 있다.

소아암·백혈병·희귀난치 질환 환아들의 긴급 치료비를 지원에 앞장서고 있는 가수 정동원. 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처

가수 정동원의 팬들도 ‘선한스타’ 앱을 통해 획득한 9월 가왕전 상금 70만원을 소아암·백혈병·희귀난치 질환 환아들의 긴급 치료비로 써달라며 재단에 기부했다. 이로써 정동원이 선한스타를 통해 기부한 누적 금액은 5155만원에 달한다.

재단 관계자는 “정동원이 꾸준히 나눔을 전하며 아이들에게 희망을 주고 있다”며 “앞으로의 선한 활동도 기대한다”고 말했다.

한국소아암재단은 2001년 설립된 비영리 재단법인으로, 소아암 어린이 치료비 지원, 쉼터 운영, 정서지원 등 다양한 사업을 진행하고 있다.

