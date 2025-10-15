세계일보

KCC, 자체 발광 페인트 ‘루미세이프’ 출시

입력 : 2025-10-15 11:14:18 수정 : 2025-10-15 11:14:18
김경호 기자 stillcut@segye.com

일정 시간 자체 발광 가능

KCC가 축광(蓄光) 도료 '루미세이프'를 출시했다고 15일 밝혔다.

 

루미세이프는 태양광이나 전등에서 발생하는 자외선과 가시광선을 흡수해 암전 시 가시광선 형태로 방출하는 도료다. 일정 시간 자체 발광이 가능한 것이다.

 

신림~봉천 터널에 시범 적용한 루미세이프. KCC 제공

 

정전, 화재, 침수 등으로 빛이 차단된 긴급 상황에서 빛을 방출할 수 있기 때문에 대피로 확인이 용이하다.

 

실제 서울 신림~봉천 터널에 시범 적용한 루미세이프는 암전 시 비상구 위치 확인을 지원하고 있다.

 

루미세이프는 또한 부착력과 내후성이 뛰어나 철재, 콘크리트를 비롯한 다양한 재질의 벽면, 바닥, 기둥 등 원하는 위치에 간편하게 시공할 수 있다.

 

비상구나 이동로 표식, 화살표, 사람 모양 등 다양한 디자인으로 맞춤 제작이 가능한 것도 장점이다.

 

KCC 관계자는 "루미세이프는 암전이나 화재 등 비상 상황에서 빛을 발산해 신속하게 비상구와 대피로 확인을 지원하는 안전 기능성 도료"라며 "안전 강화 정책과 현장 수요에 맞춰 다양한 공간에서 활용할 수 있는 솔루션 개발을 지속할 것"이라고 말했다.


김경호 기자 stillcut@segye.com 기자페이지 바로가기

