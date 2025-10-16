존슨매티 ‘암모니아 크래킹 기술’, 한국 수소경제 전환의 핵심 수단으로 부상

한국이 오는 2030년까지 전력 생산의 2.4%를 청정 수소로 충당한다는 ‘수소경제 로드맵’을 추진 중인 가운데 글로벌 화학기업 존슨매티(Johnson Matthey)의 ‘암모니아 크래킹’이 청정 수소 생산의 핵심기술로 주목받고 있다.

수소를 운송하는 것은 기술적으로 어렵고 복잡하다. 수소 파이프라인은 지역 단위 사용에 적합하고, 극저온 액화 수소 형태로 운송하는 경우 에너지 소모량이 많고 인프라 구축에 부담이 크기 때문이다.

최근 그 대안으로 전 세계적으로 암모니아를 수소 운반체로 활용하는 방안이 떠오르고 있다. 암모니아는 높은 수소 밀도(17.8중량%)를 가지며, 준상온ㆍ상압 조건에서 저장과 운송이 가능하고 기존 인프라를 그대로 이용할 수 있다. 파이프라인이나 극저온 액화 수소 운송에 비해 대륙간 해상 운송 시에도 비용 면에서 훨씬 경제적이다.

암모니아를 수소로 전환하려면 암모니아를 600~900°C의 촉매 공정을 통해 크래킹(Cracking)해야 한다. 존슨매티가 보유한 크래킹 기술인 ADEPT™(Advanced Decomposition of Ammonia via Pressure and Temperature)는 청색 및 녹색 암모니아와 모두 호환되고 최대 70% 이상의 에너지 효율을 유지하는 것으로 평가받고 있다. 화석연료 대신 암모니아 자체를 연료로 사용한다는 점에서 기존 기술과 다르다.

또 산업 클러스터나 수입 터미널 등에 중앙집중형 크래킹 플랜트를 설치해 발전 및 산업 파이프라인, 가스망 공급 등에 사용하거나 소규모 분산장치로 수소 충전소나 시장변화에 따라 변화하는 개별적인 수요에 유연하게 대응할 수 있다.

한국은 전력, 산업, 운송 부문 전반에서 수소 수요가 증가하고 있으나 한정된 부지와 청정에너지 자원 부족으로 인한 국내 생산의 한계를 극복하기 위해 암모니아를 사용하는 수소 생산 인프라를 적극 확대하고 있다.

존슨매티 관계자는 “한국은 수소경제로의 전환을 위해 생산 클러스터와 항만 등을 중심으로 수소 인프라를 집중 배치하는 움직임을 보이고 있다”며 “우리의 암모니아 크래킹 기술은 한국이 청정 수소 생산으로 저탄소 미래로 나아가는 실질적이고 확장 가능한 가교 역할을 할 것이라 자신한다”고 밝혔다.

