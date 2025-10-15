“연봉 1억 넘는 유튜버, 이제 4000명 넘었다”

억대 수입을 올리는 유튜버가 빠르게 늘며 4000 명을 돌파한 것으로 나타났다.
15일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 국세청에서 받은 ‘2021∼2023년 귀속 유튜버 수입 현황’ 자료에 따르면, 2023년 기준 수입 1억 원을 초과한 유튜버는 411명으로 집계됐다.
억대 유튜버 수는 2021년 2449명, 2022년 3359명에서 2023년 4000명을 넘어서며 2년 새 63.8% 증가했다.
성별로 보면 남성 2088명, 여성 1923명으로 비슷했으며, 남녀 모두 30대가 가장 많은 비중을 차지했다.
남성은 30대 1065명(약 51%), 40대 513명, 20대 이하 308명 순이었다.
여성도 30대 896명(53%), 20대 이하 772명, 40대 171명 순으로 나타났다.
전체 유튜버 신고 인원은 2023년 2만4673명으로, 2021년(1만6228명)보다 52% 늘었다.
같은 기간 전체 수입금액은 1조782억 원에서 1조7778억 원으로 약 65% 증가했다.
차 의원은 “유튜버 업종이 다양화하면서 신고 인원과 수입 규모가 꾸준히 늘고 있다”며 “국세청은 후원금·협찬금 등 미신고 소득 탈루를 철저히 단속해 과세 사각지대가 생기지 않도록 해야 한다”고 강조했다.
