한국엡손, 첨단 로봇 자동화 솔루션 대거 공개… “제조 혁신 실현”

한국엡손이 22∼25일 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 ‘2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)’에 참가해 최첨단 산업용 로봇 라인업을 선보인다고 15일 밝혔다.

FIX 2025는 미래모빌리티, 로봇, 인공지능(AI), 반도체 등 차세대 산업을 이끌어 갈 핵심 기술을 한자리에서 만나볼 수 있는 전시회다. 엡손은 이번 전시회에서 산업 전반의 생산성을 높일 수 있는 로봇 자동화 솔루션을 소개할 예정이다.

한국엡손의 산업용 로봇 하이엔드 GX 시리즈 ‘GX4’(왼쪽)와 ‘GX8’ 모습. 엡손 제공

엡손은 자사 대표 제품으로 고속·고정밀을 구현하는 하이엔드 ‘GX 시리즈’를 비롯해, 합리적인 가격과 성능을 동시에 갖춘 ‘T 시리즈’ 등 스카라(SCARA) 로봇 라인업을 선보인다. 이와 함께 고성능 6축 로봇 ‘C 시리즈’와, 세계 최초 폴딩 암 구조로 협소한 공간에서도 자유로운 동작이 가능한 ‘N 시리즈’ 등 산업 현장에 최적화된 산업용 로봇 솔루션도 공개한다.

엡손 부스에서는 비전시스템과 포스센서를 접목한 고난도 공정 데모 시연도 진행한다. ‘LS10’과 비전시스템으로 구현한 컨베이어 트랙킹 나사체결 공정, ’T6·C4’ 로봇을 활용한 유성기어 초정밀 조립 공정 등 첨단 센싱 기술로 구현하는 정밀하고 효율적인 제조 공정을 직접 확인할 수 있다.

이외에도 6축 로봇 ‘N2’를 활용한 바리스타 로봇의 커피 서빙 ’N2’와 ‘GX4’로 구현한 반도체 검사 공정 등 실제 산업에 폭넓게 적용할 수 있는 자동화 솔루션도 함께 선보일 예정이다.

이용욱 한국엡손 로봇사업부 팀장은 “이번 전시회를 통해 엡손의 차별화된 정밀 제어 기술과 자동화 솔루션을 한눈에 확인할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 엡손은 고객의 제조 환경에 맞춘 최적의 자동화 기술을 통해 생산 효율을 높이고, 인력 부담을 줄이는 스마트 팩토리 등 제조 혁신을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

