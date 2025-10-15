서울시, 독감·코로나 무료접종 시작

서울시가 15일부터 65세 이상 어르신을 대상으로 독감(인플루엔자)과 코로나19 예방접종을 무료로 실시한다.



14일 시에 따르면 접종은 연령별로 순차 진행된다. 75세 이상은 15일, 70~74세는 20일, 65~69세는 22일부터 시작한다. 종료일은 내년 4월30일이다.



접종은 시내 3185개 위탁 의료기관에서 가능하다. 대상자는 신분증 등 증빙서류를 지참해 주소지와 관계없이 가까운 의료기관을 방문하면 된다. 접종 가능 의료기관은 관할 보건소나 예방접종 누리집에서 확인이 가능하다.



시와 질병관리청에 따르면 올해 37주차(9월7~13일) 코로나19 입원 환자는 460명으로 정점을 기록한 이후 38주차(9월14~20일) 428명, 39주차(9월21~27일) 403명으로 다소 감소하는 추세를 보였다. 그러나 독감과 코로나19 모두 고령층에서 입원 및 사망 위험이 높고, 올겨울 코로나19와 독감이 동시 유행할 가능성이 있는 만큼 어르신들의 접종 참여가 필요하다고 시는 당부했다.



송은철 시 감염병관리과장은 “코로나19와 독감 예방접종은 겨울철 유행을 막고 건강을 지키는 가장 효과적인 방법”이라며 “감염 시 합병증 위험이 큰 65세 이상 어르신들은 접종을 꼭 받으시길 바란다”고 말했다.

