농협·한국문화예술교육진흥원, 농촌 문화예술교육 본격 전개

농업인들은 경기 양주 회천농협에서 문화예술 프로그램(무용)을 경험하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는‘농심천심(農心天心)’운동의 일환으로 농촌 문화예술 복지사업을 확대하고자, 한국문화예술교육진흥원(이하 교육진흥원)과 협력하여 농업인을 위한 문화예술교육을 실시할 계획이라고 밝혔다.

올해 문화체육관광부와 교육진흥원은 만 65세에서 74세 사이의 고령층 특성과 수요를 반영한 맞춤형 문화예술교육사업인「예술누림 6574-예술로 채우는 여가」를 새롭게 마련하였다.

농협중앙회는 해당사업에 협력기관으로 참여해, 10월부터 11월까지 ▲경기 양주 회천농협(무용) ▲전북 김제 광활농협(미술) ▲대구 군위 팔공농협(음악·인문학)에서 문화예술 프로그램을 지원할 계획이다.

이번 사업은 농업인이 일상 속에서 예술을 경험하고, 사회적 관계를 넓혀감으로써 사회적 고립감과 외로움을 해소하고, 창작활동 및 사회참여 기회를 확대하는 것을 목표로 한다.

해당 프로그램에 참여한 한 농업인은 “농촌에서는 문화예술을 경험할 기회가 적은데, 이번 프로그램을 통해 예술을 쉽게 접하고 건강과 활력을 얻을 수 있는 기회가 되어 감사하다”며 소감을 전했다.

□ 농협중앙회 이광수 농업농촌지원본부 상무는“농협은 교육진흥원과 협력하여 본 사업을 통해 농촌의 문화예술 가치 창출에 기여하고 농업인 삶의 질 향상에 힘쓸 것”이라며 “농심천심(農心天心) 운동과 연계하여 앞으로도 농촌복지 사업 확대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

