증인 선서하고 고개 숙인 MBK파트너스 김병준 회장

MBK파트너스 김병주 회장(오른쪽)이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 출석해 발언대에 서있다. 허정호 선임기자

기업회생 절차에 돌입한 홈플러스 대주주인 MBK파트너스 김병주 회장이 14일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 "국민께 심려 끼쳐드려서 죄송하다."고 밝혔다.

MBK파트너스 김병주 회장이 14일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 증인선서하고 있다.

MBK파트너스 김병주 회장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

MBK파트너스 김병주 회장이 14일 국에서 열린 정무위원회 국정감사에서 고개를 숙이고 있다. 왼쪽은 홈플러스 김광일 대표이사. 허정호 선임기자

김 회장은 이날 오후 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 출석해 다른 기업체 증인들과 함께 선서했다.

홈플러스 김광일 대표이사와 함께 발언대에 선 김 회장은 "국민께 죄송하다."며 "홈플러스 임직원 및 이해관계자들을 위해 사회적 책임을 다하겠다."고 말했다.

MBK파트너스 김병주 회장이 14일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 롯데카드 조좌진 대표이사와 대화하고 있다. 허정호 선임기자

MBK파트너스 김병주 회장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 출석해 있다. 허정호 선임기자

김 회장 출석에 앞서 더불어민주당 김현정 의원은 "(김병주 회장은) 이중국적도 아닌 미국 국적의 검은 머리 외국인 마이클 병주 킴이다. 현재 자본시장법 특정경제범죄가중처벌법 상 사기 등의 혐의로 출국 정지된 상태"라며 "김병주 회장에 대한 입국 금지 조치가 필요하다."고 말했다.

MBK는 홈플러스를 인수한 뒤 사회적 책임을 다하지 않고 기업 매각을 추진하고 있다고 비판받고 있다.

