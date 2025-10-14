주가 오르면 보상 두배로… 회사·직원 ‘동반 성장’ [삼성전자 어닝 서프라이즈]

삼성전자가 성과연동 주식보상(PSU·Performance Stock Units) 제도를 전격 도입하기로 한 것에 대해 임직원의 업무 몰입도 제고와 사기 진작을 위한 이재용 회장의 ‘통 큰 결단’이라는 평가가 나온다.



14일 삼성전자에 따르면, 향후 3년간 주가 상승 폭에 따라 임직원에게 자사주를 지급하는 PSU는 지난 1년간의 단기 성과를 보상하는 초과이익성과급(OPI)과 구별된다. PSU는 회사의 주가가 많이 오를수록 임직원 보상 규모가 비례해서 커지므로, 임직원 입장에선 회사 발전과 미래 경쟁력 확보를 위한 성과 창출에 매진해 회사와의 동반 성장을 도모할 수 있다.

다함께 파이팅 이재용 삼성전자 회장(뒷줄 왼쪽 다섯 번째)이 지난해 1월 서울 삼성전자 서초사옥에서 사내 최고 기술 전문가로 선정된 ‘삼성 명장’들과 파이팅 포즈를 취하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자는 PSU 도입에 따라 이달 중 CL 1~2(기존 대리 이하급) 직원에게는 200주, CL 3~4(과장·부장급) 직원에게는 300주씩을 지급하기로 약정할 예정이다. 3년 뒤 주가 상승 폭에 따라 지급주식 수량을 확정해 2028년부터 3년간 균등 분할 지급하게 된다. 주가 상승 폭에 따른 지급 배수는 15일 기준주가와 2028년 10월13일 기준주가를 비교해 상승률이 △20% 미만 시 0배 △20~40% 미만 시 0.5배 △40~60% 미만 시 1배 △60~80% 미만 시 1.3배 △80~100% 미만 시 1.7배 △100% 이상 시 2배다.



삼성전자의 PSU 도입은 임직원 보상을 주가와 연동시켜 지급한다는 점에서 궁극적으로 주가 부양 등 주주가치를 제고하는 의미도 더해진다.



삼성전자는 기존 OPI 제도도 손봤다. 임원들을 대상으로 시행했던 OPI 주식보상제를 직원들까지 확대 적용하는 방침도 공지했다. OPI 중 일부를 직원들이 현금이 아닌 주식으로 선택해 받는 제도로, 향후 임직원들은 자율적으로 OPI 지급액의 0~50% 범위 내에서 10% 단위로 주식 보상률을 선택할 수 있다. OPI 중 일부를 주식 보상으로 선택한 직원은 1년간 보유하는 조건으로 주식 보상금액의 15%를 주식으로 추가 지급 받는다.



삼성 안팎에서는 PSU가 단순한 보상제도 개편을 넘어 이 회장의 ‘미래 동행’ 철학을 구체화한 조치로 본다. 이 회장은 ‘임직원과 회사가 함께 성장하는 조직’을 만드는 데 관심이 큰 것으로 알려져 있다. 앞서 이 회장은 “인재들이 주인의식과 사명감을 가지고 치열하게 일하면서 저보다 중요한 위치에서 사업을 이끌어가도록 해야 한다”고 말한 바 있다.



우수 인재 확보전이 치열한 세계 시장에서 삼성이 밀리지 않겠다는 이 회장의 의지가 반영된 것이란 시각도 있다. PSU가 도입되면 우수 인재를 최소 3년 이상 보호할 수 있어서다. 미국 실리콘밸리를 중심으로 포진한 빅테크 기업들은 이전부터 인재 확보 및 유지에 양도제한조건부주식(RSU) 등 주식보상제도를 적극 활용하고 있다.

