“성실교섭 임하라” 대전 급식조리원 14일 파업 재개

대전 지역 학교 급식조리원들이 처우 개선 등을 요구하며 다시 파업에 돌입했다.

전국학교비정규직노동조합(학비노조)는 14일부터 급식조리원 직종 조합원들의 무기한 파업을 선포했다. 학교별로는 둔산여고 7명, 가장초·동명초·대전여중 1명씩 10여명이다.

학비노조 측은 “점심 급식만은 중단하지 않으려 노동강도 완화를 위한 준법투쟁을 진행했으나 대전시교육청은 교섭에 성실하게 응하지 않고 있다”면서 “교섭·쟁의행위 등에 대한 책임은 시교육청에 있는데도 상황을 방치하고 있다”고 주장했다.

노조 측은 파업 돌입 학교에 개별 통보를 할 계획이다.

동명초에서는 이날 점심을 대체식으로 제공했다. 둔산여고의 경우 조리원 9명 가운데 7명이 파업에 참여해 배식 등에 교직원이 참여했다.

앞서 노조원 9명은 지난 1일에도 무기한 파업에 나섰으나 원활한 급식 제공을 위해 하루 만에 철회했다.

노조는 급식 조리원 건강과 노동 안전을 위해 주 3회 튀김류(전·구이·튀김) 초과, 냉면기 사용, 족발·사골 등 뼈 삶는 행위 등의 금지를 주장하고 있는 것으로 알려졌다.

시교육청 관계자는 “노조 측과 집중 교섭을 재개해 성실히 임하고 있다”며 “원활한 협상으로 학생들이 피해를 입지 않도록 하겠다”고 말했다.

