AI 서버 발열 잡는 ‘액체냉각유’ 나왔다

GS칼텍스가 데이터센터 산업 분야 에너지 효율화를 위한 직접액체냉각유체 ‘킥스 DLC 플루이드 PG25’를 출시했다고 14일 밝혔다. GS칼텍스는 이번 직접액체냉각유체 출시로, 액체냉각의 두 가지 방식인 액침냉각과 직접액체냉각 시장에 모두 진출하게 됐다.



킥스 DLC 플루이드 PG25는 인체와 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 화장품 원료로 널리 쓰이는 프로필렌글라이콜과 부식 방지 기능이 우수한 유기산(OAT) 첨가제를 활용해 개발했다.



직접액체냉각은 서버 내 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU) 같은 고발열 전자부품에 냉각판을 부착하고 그 안으로 직접액체냉각유체를 순환시켜 냉각하는 기술이다.



액침냉각과 직접액체냉각은 기존의 공기 냉각보다 에너지 효율이 높다. 액침냉각은 서버 전체적으로 에너지 효율이 더 높은 기술이지만, 직접액체냉각은 서버 내 발열량이 특히 높은 CPU나 GPU와 같은 특정 부분의 냉각에 보다 효과적이다.



이에 따라 사용자는 목적과 환경에 따라 액체냉각 기술을 선택적으로 사용할 수 있다.



GS칼텍스 관계자는 “향후 직접액체냉각유체와 액침냉각유 등 액체냉각 제품을 활용하여 데이터센터를 비롯한 다양한 산업분야별 고객사들과 협력해 에너지 효율화를 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.



GS칼텍스는 지난달 GS건설, SDT와 업무협약을 체결하고 데이터센터 에너지사용량 저감을 위한 액침냉각 기술 개발과 실증 작업도 진행하고 있다.



이번 협약으로 GS칼텍스는 액침냉각유를 공급하고 액침냉각유 활용 전주기에 필요한 설루션을 제공한다. GS건설은 대규모 액침냉각시스템 도입을 고려한 데이터센터 설계 기술 등을 개발하고, SDT는 액침냉각 시스템인 ‘아쿠아랙’을 공급하고 시스템 실증 운영 및 최적화를 통해 에너지 저감 효과를 검증할 계획이다.

