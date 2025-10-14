마두로의 뒤끝?… 주노르웨이 대사관 폐쇄

베네수엘라 정부가 주노르웨이대사관을 돌연 폐쇄하기로 결정했다. 표면적으로는 외교 전략 재정의를 내세웠지만, 니콜라스 마두로 대통령의 ‘정적’ 마리아 코리나 마차도가 노벨평화상을 수상한 지 사흘 만에 나온 결정이어서 베네수엘라 정부가 ‘뒤끝’을 보였다는 분석이 제기된다.

마두로(왼쪽), 마차도.

이반 힐 베네수엘라 외교부 장관은 13일(현지시간) 외교부 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “외교 분야에서의 국가적 존재감과 전략을 재정의하기 위해 조정 및 재배치를 단행한다”며 “주노르웨이대사관과 주호주대사관을 폐쇄하기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “두 국가와의 관계와 양국 내 베네수엘라 교민에 대한 영사 업무는 ‘겸임국 외교공관’을 통해 처리될 것”이라고 덧붙였다.



마두로 정부의 대사관 폐쇄 결정은 노르웨이 노벨위원회의 올해 노벨평화상 수상자 선정과 무관치 않은 것으로 관측된다. 마차도는 지난 10일 2025년 노벨평화상 수상자로 선정됐다. 그는 1999년부터 집권한 우고 차베스 전 대통령부터 마두로 대통령까지 이어지는 좌파 정부에 맞서 20년 넘게 민주야권 진영에서 활동해 온 인물이다. 노벨위원회는 마차도가 “베네수엘라의 민주주의 발전에 기여했다”며 그를 수상자로 선정한 이유를 설명했다.



마차도는 지난해 대선 전 각종 여론조사에서 압도적인 지지를 받으며 정권 교체 가능성을 높였으나, 친(親)정부 성향의 선거관리위원회와 대법원의 피선거권 박탈 등 판단으로 아예 출마하지 못했다. 그는 마두로 대통령 집권 기간에는 친정부 세력으로부터 살해 위협을 받았고, 마차도의 측근들이 대거 옥고를 치르기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지