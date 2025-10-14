치료제도 없는 ‘이 병’, 누적 사망자 400명 넘겼는데 예방 예산은 ‘0원’

백신도 치료제도 없는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS), 이른바 '살인 진드기병' 누적 사망자가 400명을 넘어섰다.

14일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 조경태 의원(부산 사하을)이 농림축산식품부에서 받은 자료에 따르면 치명률이 18.2%인 SFTS 누적 사망자가 406명에 이른다. 그러나 올해 농식품부 총예산 18조7416억원 중 SFTS 예방이나 참진드기 방제, 농업인 맞춤형 교육을 위한 예산은 하나도 없다.

농식품부는 농업인이 어디서, 언제 감염되었는지 기초적인 현황조차 파악하지 못하고 있다고 조 의원실은 전했다.

SFTS는 감염되면 사망률이 높은 치명적인 감염병이다.

질병관리청 통계에 따르면 감염 위험요인의 63%가 '밭일·임산물 채취' 등 농업활동이다. 환자의 84.4%가 60대 이상 고령층이어서, SFTS가 사실상 '고령층 농업인 직업병'이라고 볼 수 있다.

진드기가 옮기는 바이러스 전염병인 ‘중증열성혈소판감소증후군’(SFTS). 사진은 바이러스를 옮긴 것으로 추정되는 작은소참진드기(Haemaphysalis longicornis). 한국과 중국, 일본 등지에 서식한다. 연합뉴스

조 의원은 "농민들이 살인 진드기의 타깃이 되는 동안 주무 부처인 농식품부는 예방 예산은커녕 현황 파악조차 하지 않은 것은 직무유기"라며 "SFTS를 즉시 농업인직업병으로 공식 인정하고, 진드기 기피제와 보호복 보급과 같은 실질적인 예방 대책과 예산을 즉각 수립해야 한다"고 주문했다.

SFTS는 참진드기에 물려 감염되는 바이러스성 인수공통 감염병이다. SFTS 바이러스(SFTSV)가 체내에 침투하면 고열·구토·설사·혈소판 감소 등의 증상이 나타난다. 중증으로 진행될 경우 다발성 장기부전으로 사망에 이를 수 있다. 주로 봄부터 가을 사이 야외 활동이 잦은 농업인이나 임산물 채취자 등에서 많이 발생한다. 백신이나 치료제가 없어 예방이 유일한 방어 수단이다.

