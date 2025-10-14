부산시, ‘끼인세대’ 지원 종합계획 발표

부산시는 만35세 이상 55세 미만 세대 이른바 ‘끼인세대’의 경제 활력 제고를 위한 ‘제1차 부산시 끼인세대 지원 종합대책’을 수립·추진한다고 14일 밝혔다.

시는 ‘끼인세대에서, 키(Key)세대로’라는 슬로건 아래 올해부터 2028년까지 4년간 약 918억원을 투입해 끼인세대의 정책 소외감을 해소해 사회통합 및 경제 활력을 도모할 계획이다.

부산시가 2025년부터 2028년까지 918억원을 투입해 추진하는 ‘끼인세대 지원사업’ 요약도. 부산시 제공

종합계획은 ‘생애주기 지원 실현으로 다함께 행복한 부산’을 비전으로 △일자리 △역량개발·교육 △주거안정·금융 △문화·여가 △출산·양육 △노후준비·건강 6대 분야 32개 지원사업으로 구성된다.

먼저 일자리 분야는 이직·전직 지원과 디지털 기술 활용, 맞춤형 일자리 창출 등을 위해 ‘4050 채용촉진 지원사업’을 확대하는 등 6개 지원 사업을 추진하고, 역량개발·교육 분야는 교육을 통한 성장지원에 초점을 둔 맞춤형 역량 강화와 지속 가능한 평생교육을 위해 2026년 신규사업인 ‘직장인 직업역량 강화 프로그램 운영’ 등 4개 지원사업을 추진한다.

주거안정·금융 분야는 다양한 주거지원 정책에 대한 접근성을 향상하고, 금융 분야 지원을 위해 2025년 신규사업인 ‘폐업소상공인 희망두배통장 지원사업’ 등 5개 지원사업을 추진한다. 문화·여가 분야의 경우 시설에 대한 접근성을 향상하고 이로 인한 문화·여가 활동 활성화를 도모하기 위해 2025년 시범 사업으로 운영하는 ‘부산형 어린이 패스트트랙’을 포함한 7개 지원사업을 추진한다.

출산·양육 분야는 ‘함께 키우고 함께 성장하는 공동체 조성’에 목표를 두고, 출산·양육 친화 환경 조성과 경제적 부담을 줄이기 위해 ‘가족친화인증기업 확대’ 등 6개 지원사업을 추진한다. 마지막으로 노후준비·건강 분야는 개인의 건강 증진을 지원하고 자산관리 역량 등을 강화하기 위해 2025년 신규사업인 ‘노후 준비를 위한 자산관리 교육프로그램 운영’ 등 4개 지원사업을 종합적으로 시행한다.

시는 또 내년에 3개 지원사업을 추가해 ‘끼인세대’ 지원 폭을 넓힐 계획이다. 특히 40대 임신·출산 증가에 따른 안전하고 건강한 출산을 지원하는 ‘부산 40+ 산모 행복 패키지 지원사업’을 비롯한 3개 지원사업을 추가 지원한다.

이준승 부산시 행정부시장은 “끼인세대 지원 종합계획과 지속적인 신규사업 발굴을 통해 끼인세대의 정책 소외를 해소하고, 사회통합과 경제 활력 제고를 위한 기반을 다져 나갈 것”이라고 말했다.

