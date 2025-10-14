국내 최초 ‘무료’ 시도에…잡코리아 고객사 10배 늘었다

취업포털 잡코리아의 채용 관리 솔루션 나인하이어는 14일 국내 최초 무료 ATS(Applicant Tracking System) 요금제 출시 후 신규 고객사 수가 10배 증가했다고 밝혔다. 잡코리아 제공

취업포털 잡코리아의 채용 관리 솔루션 나인하이어는 14일 국내 최초 무료 ATS(Applicant Tracking System) 요금제 출시 후 신규 고객사 수가 10배 증가했다고 밝혔다.

앞서 나인하이어는 ATS 핵심 기능 80%를 조건 없이 무료 사용할 수 있는 ‘비즈니스 플랜’을 지난달 출시했다. 기업들의 △채용 단계별 평가 △면접 일정 조율 △합격·불합격 통보 등 채용 전 과정을 통합 지원하는데, 관련 업계는 대기업 전유물처럼 여겨지던 ATS를 중소·스타트업도 자유롭게 도입할 수 있게 됐다고 의미를 부여했다.

채용 상시화와 인재 관리 중요성 대두로 ATS를 찾는 기업은 꾸준히 늘어났다. 최근 한국경영자총협회 조사에 따르면 국내 기업의 70.8%는 ‘수시 채용만 실시한다’고 답했는데, 채용 횟수 증가와 데이터 관리 세분화에 따라 ATS 필요성은 더욱 커질 것으로 예상된다. 나인하이어는 공고·지원서 통합 관리와 채용 데이터 분석 등 업무 솔루션을 무료로 이용할 수 있게 하고 있다.

사용자환경·경험(UI·UX) 전면 개편에 따른 직관성 향상으로 채용 준비에서 공고 게시까지 소요 시간을 30분에서 10분으로 줄었다. 설정 간편화와 전문 용어 정리 등 사용자 경험 최적화 및 업무 효율성도 크게 높아졌다는 분석이다. 이와 함께 코딩테스트, AI 면접, 인적성검사 등 연동으로 기업의 쉽고 빠른 채용 환경을 제공한다.

나인하이어는 앞으로도 기업 형태·규모와 관계없이 채용 업무의 디지털 전환을 가속하고 인재 확보 경쟁력을 높일 수 있는 채용 전 과정의 자동화 시스템을 구축할 계획이다. 향후 AI·데이터 기반 인재 추천과 분석 등 신규 기능 출시를 통해 채용 환경 개선과 디지털화를 적극 지원할 예정이다.

잡코리아 관계자는 “무료 ATS 접근성은 빠르게 전 산업군으로 확산하고 있다”며 “더 이상 일부 기업의 도구가 아닌 모든 기업의 필수 인프라로 자리 잡게 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지