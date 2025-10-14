“엄마 2만 테더 코인만 보내줘”… 성남서 캄보디아 출국한 20대 실종 신고

캄보디아에서 한국인 납치·감금 사례가 잇달아 발생한 가운데 경기 성남에서도 비슷한 신고가 들어와 경찰이 수사에 착수했다.

지난 13일 더불어민주당 박찬대 의원이 국회 정무위원회 국정감사에서 윤창렬 국무조정실장에게 캄보디아 납치 및 감금 사건 관련해 질의하고 있다. 뉴시스

14일 경찰에 따르면, 지난 9일 성남 수정경찰서에 “아들이 캄보디아 모처에 감금돼 있는 것 같다”는 내용의 신고가 접수됐다.

신고자는 “(아들에게) 전화가 왔는데 금세 끊겼다. 휴대전화를 빼앗긴 것으로 보인다”고 진술했다.

앞서 20대 남성 A씨는 지난 1일 캄보디아로 출국한 뒤 가족에게 직접 전화를 걸어 “지금 납치돼있으니 2만 테더 코인(약 3000만원)을 보내 달라”고 한 것으로 전해졌다.

별다른 직업이 없는 A씨가 캄보디아로 출국한 목적은 현재까지 확인되지 않았으며 경찰은 캄보디아 대사관 등을 통해 A씨의 행적과 위치, 안전 여부 등을 확인 중이다.

경기 남부경찰청은 지난해 1월부터 이달 13일까지 캄보디아로 출국한 한국인의 실종 및 납치 의심 신고 32건이 접수됐다고 밝혔다. 이는 경기 남부 지역에서 들어온 신고 건수에 한정된 것이다.

그중 20건은 당사자가 귀국했으며 2건은 캄보디아 현지에서 안전이 확인됐다. 1건은 국제형사경찰기구(인터폴) 적색 수배 건으로 파악됐다.

경찰은 미귀국으로 인해 소재가 파악되지 않은 사람은 총 9명이라고 밝혔다. 모두 남성이며 20대가 4명이고 30대가 5명인 것으로 확인됐다.

이 가운데 4명은 이달 들어 신고가 접수됐다.

이 중 1명의 경우 지난 4일 화성 서부경찰서에 “남자친구가 캄보디아 피싱 조직에 감금됐다가 도망쳐 나왔다고 한다”는 내용으로 신고가 접수됐다.

이들은 대부분 고액의 임금을 주는 일자리가 있다는 광고를 보고 캄보디아로 출국했던 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “관계기관과 소통하며 신고가 접수된 이들에 대한 소재지 파악 등에 집중하고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지