“동일한 항공편 구매해 접근”…이동욱, 도 넘은 관심에 칼 빼들었다

이동욱 측이 사생활 침해에 관해 엄정 대응을 예고했다. 이동욱 SNS 캡처

배우 이동욱을 향한 도 넘은 관심에 소속사가 엄정 대응을 나섰다.

14일 이동욱의 소속사 킹콩 by 스타쉽은 공식 SNS를 통해 “최근 이동욱의 비공식 스케줄, 거주지, 사적 공간을 무단으로 방문하거나 접촉을 시도하고 부적절한 내용의 편지를 남기는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다”며 말문을 열었다.

이어 소속사는 “이에 당사는 아티스트의 사생활을 보호하고 피해를 방지하기 위해 다음과 같이 안내한다. 아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조취를 취할 예정”이라며 강경하게 경고했다.

소속사 측에서 올린 안내문. 킹콩 by 스타쉽 SNS 캡처

더불어 “또한 해외 스케줄 및 개인 일정을 포함한 출입국 과정에서 부당한 방법으로 항공편 정보를 취득하거나, 아티스트와 동일한 항공편을 이용해 기내에서 접근을 기도하는 행위 역시 사생활 침해로 간주되며, 법적 대응 대상에 해당된다. 이와 같은 행위는 명백한 불법행위이며 아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁한다”며 당부의 말도 남겼다.

끝으로 “항상 소속 아티스트 이동욱을 진심으로 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드리며, 당사는 앞으로도 소속 아티스트 보호를 위해 최선을 다하겠다”며 감사 인사와 함께 글을 마쳤다.

