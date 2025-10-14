美, 수입목재 10% 관세 발효…소파·주방찬장 등엔 25%

미국이 14일(현지시간) 수입된 가공 목재에 10% 관세 부과 조치를 발효했다고 AFP통신이 보도했다.

트럼프 행정부는 이날 오전 0시(한국 시간 오후 1시)를 기해 수입 목재에 10%, 소파 및 화장대 등 천을 씌운 가구, 주방 찬장 등의 수입 가구에 25%의 관세를 각각 부과한다.

아울러 해당 품목을 수출하는 국가가 올해 안으로 미국과 무역 협정을 맺지 않을 경우 내년 1월 1일부터 천을 씌운 가구는 30%, 주방 찬장과 세면대는 50%로 관세가 오른다.

다만 미국과 이미 협상을 타결한 영국의 경우 목제품에 10%의 관세가 적용되고, 유럽연합(EU)과 일본은 세율이 15%를 넘지 않는다.

트럼프 대통령은 지난달 29일 이 같은 내용을 담은 포고문에 서명한 바 있다.

당시 트럼프 대통령은 해당 조치가 "(목재 산업의) 공급망을 강화하고, 산업 회복력을 증진하며, 양질의 일자리를 창출하고, 목제품의 국내 설비 활용도를 높일 것"이라고 말했다.

이에 대해 AFP 통신은 미국에 많은 양의 목재를 수출하는 캐나다가 큰 영향을 받을 것이라고 말했다.

아울러 이번 조치로 침체기에 있는 미국 주택 구매 시장에 역풍을 불어넣을 수 있다고 지적했다.

