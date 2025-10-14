[포토] 설경구-류승범-홍경 '굿뉴스'

배우 설경구, 류승범, 홍경(사진 왼쪽부터)이 14일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 영화 ’굿뉴스’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

’굿뉴스’는 1970년 일어난 요도호 납치 사건에서 출발한 작품으로, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린다.

