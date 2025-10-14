순천향대병원 AI활용 의료혁신 위한 학술대회 개최

순천향대학교 중앙의료원(의료원장 서유성)은 다음달 9일 순천향대천안병원 현곡홀에서 '향설의학연구 학술대회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

순천향대의대, 순천향의생명연구원, 순천향대산학협력단이 공동으로 주최하는 학술대회는 5개 세션에서 17개 주제발표와 참가자 토론이 마련된다.

‘2025년 향설의학연구학술대회’ 포스터.

첫 번째 세션은 ‘미래 의학의 주요 이슈’를 주제로 △의료기초모델: 기다려야 할 때인가, 직접 만들어야 할 때인가?(김승섭 신촌세브란스병원 영상의학과) △의료혁신:의료 분야에서의 AI와 딥러닝 적용 사례(최상현 충북대 경영대학장) △의료AI의핵심: 빅데이터, AI 칩 및 엣지 디바이스를 통한 병원 혁신(최성준 순천향대천안병원 이비인후과) 등을 발표한다.

두 번째 세션에서는 향설의학상 및 향설학술연구비 시상과 특강을 진행한다. 세 번째 세션은 ‘젊은 연구자 발표’를 주제로 젊은 연구자들의 연구 성과를 공유한다. 네 번째 세션에서는 ‘향설 연구 콜로키움’을 주제로 혁신적인 연구와 미래 의학 방향을 심도 깊게 논의할 계획이다. 다섯 번째 세션에서는 ‘순천향 연구 개발을 위한 토의’ 시간으로 순천향의 연구역량 강화와 연구중심병원 도약을 위한 연구전략을 모색한다.

서유성 중앙의료원장은 “AI를 활용한 진단과 치료, 예방 등 혁신적인 연구와 미래 의학 방향을 확인하는 자리가 될 것”이라며 “변화하는 의료 환경 속에서도 끊임없이 연구하고 도전하는 학술대회에 지속적인 지지와 참여, 관심을 부탁드린다”고 말했다.

이번 학술대회 사전 접수는 오는 31일까지 홈페이지를 통해 받으며 문의는 전화로 하면 된다.

