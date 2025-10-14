DJ DOC 이하늘, "이 대통령 잘한다" 발언에 네티즌과 거센 설전

DJ DOC 이하늘이 이 대통령을 옹호하는 발언을 했다가 일부 네티즌들로부터 공격을 받고 있다. 펑키타운 제공, 이하늘 인스타그램 캡처

그룹 DJ DOC 이하늘이 이 대통령을 옹호하는 발언을 했다가 일부 네티즌들로부터 거센 공격을 받고 있다고 밝혔다.

지난 13일 이하늘은 자신의 유튜브 채널 ‘잡기왕 이하늘’의 실시간 라이브 방송을 통해 “이제 슬슬 우리 집, 엄마부터 해서 식구들을 욕하기 시작했다”라면서 “심지어 내 출생의 비밀이 밝혀졌다. 나보고 중국인이라고 하더라”고 말했다.

이 대통령을 옹호하는 이하늘. 이하늘 인스타그램 캡처

또, 쇼츠 영상을 통해 “내가 이재명 대통령이 잘하고 있다고 얘기했더니 ‘뭘 잘하는데’라고 했다. 저 형님들 다 진짜 우파다”라며 “아직도 윤석열 전 대통령을 옹호한다. 내가 헬스장을 다른 곳으로 옮긴 이유”라고 설명했다.

이하늘이 자신이 헬스장을 옮긴 이유를 설명하고 있다. 이하늘 인스타그램 캡처

이후 그는 사회관계망서비스(SNS)의 다이렉트 메시지를 통해 자신에 대한 인신공격과 정치적 견해에 대해 욕설을 해온 네티즌의 계정 아이디와 프로필 사진을 가리지 않고 그 내용을 자신의 스토리에 공개하기도 했다.

해당 네티즌의 욕설에 이하늘은 “막장 드라마도 아니고 출생의 비밀이 여기서도 나오네”라면서 “나 대전 성남동 출신이야”라는 말과 함께 네티즌의 발언에 맞서 같이 욕설을 하기도 했다.

앞서, 이하늘은 그의 유튜브 라이브 방송을 통해 “나는 어떤 적을 두고 이야기한 건 아니다. 내 생각을 이야기한 것뿐이다. 그걸 저쪽이다, 이쪽이다 하면서 편을 나누는 거다. 사회적 왕따를 시키는 것”이라며 일부 네티즌들의 ‘편 가르기’ 행태를 비판하기도 했다.

자신의 SNS를 통해 이하늘을 강도 높게 비판한 만화가 윤서인. 연합뉴스

한편, 이를 본 만화가 윤서인은 이하늘의 정치적 반응이 담긴 쇼츠 영상을 캡처해 자신의 SNS에 게재하며 진보 진영을 향한 비판을 쏟아내기도 했다.

윤서인은 “한반도에 친미·친일 세력과 친중·친북 세력이 극명히 나뉘어 있는데도 세상을 거꾸로 보고 큰소리를 치는 기괴한 사고방식이다. 역시 좌파는 정신질환”이라며 강도 높은 발언을 이어갔다.

이를 접한 네티즌들은 “연예인이라고 정치적 입장 못 밝힐 이유는 없다”, “그래도 자기한테 온 메시지를 아이디도 가리지 않고 그대로 공개하는 건 좀 심했다”, “윤서인은 이런 문제로 시끄러워지면 꼭 등장하는구나” 등 다양한 반응을 보였다.

