주한 대사 부인 13명, “경북 엄지 척”… 1박 2일 문화체험 즐겨

“전통과 현대가 조화를 이루는 경북의 매력에 감탄했어요.”

경북도는 13일부터 이틀간 주한대사부인회를 초청해 경북 문화체험 프로그램을 진행했다고 14일 밝혔다.

세계 각국 외교관 부인에게 경북의 전통문화와 관광자원을 소개하고 이달 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의 개최지로서 경북의 전통과 위상을 홍보하기 위해서다.

1박2일 동안 에콰도르·멕시코·러시아·우즈베키스탄 등 13개국 외교관 부인은 전통과 현대가 어우러진 프로그램을 직접 경험했다. 김치 담그기와 전통주 제조, 한지 공예 등 전통문화 체험을 통해 지역의 생활 문화를 직접 느꼈다. 병산서원과 하회마을 등 유네스코 세계문화유산도 탐방하며 한국 전통미와 역사적 의미를 배웠다.

주한대사부인회 회장 카탈리나 볼라뇨스 주한 에콰도르 대사 부인은 “김치와 한지, 소주, 탈춤 등 다양한 체험을 통해 한국을 느낄 수 있었다”며 “APEC 정상회의 개최지로서 경북의 준비된 모습과 저력은 특히 인상 깊었고 각국 외교관 부인들에게 잊지 못할 추억으로 남을 것 같다”고 했다.

이철우 지사는 “세계 각국 외교관 부인이 전통과 현대가 어우러진 문화를 직접 체험하며 경북의 매력과 가능성을 생생히 느꼈을 것”이라며 “APEC을 계기로 경북이 대한민국을 넘어 세계 문화와 외교의 중심지로 도약할 수 있게 하겠다”고 말했다.

