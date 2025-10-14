이 와중에도…“캄보디아에서 일하면 월급이 1500만∼3000만원 달해요”

"최고의 고수익 일자리" "감금·폭행 말도 안돼요"

캄보디아에서 한국인 납치·고문 사건이 잇따르는 가운데 온라인에서는 '고수익 아르바이트'를 미끼로 캄보디아행(行)을 권하는 구인 글이 청년들을 노리고 있다.

'캄보디아 텔레마케터' 구인 글. 온라인 캡처.

한 온라인 구인 게시판에는 13일 오후 2시쯤 "최고의 고수익 일자리"라며 캄보디아 시아누크빌에서 일할 'TM(텔레마케팅) 직원'을 구한다는 글이 올라왔다.

내용을 보면 “평균 월급이 1500만∼3000만원에 달하고 지난달 한 직원은 월급 4500만원을 받아 갔다”며 "벌 수 있을 때 빠르게 벌고 내 인생을 되찾아야 한다"고 홍보했다.

잇따른 한국인 대상 범죄로 인한 불안감을 의식한 듯 "감금·폭행 같은 말도 안 되는 일은 없고 쓸데없이 그런 의미 없는 짓을 하지도 않는다"며 "안전 걱정할 필요가 없을 정도로 회사 운영진들은 오직 같이 일해서 서로 돈 많이 벌자는 '윈윈' 마인드뿐"이라고 강조하기도 했다.

이 온라인 사이트에는 고수익 일자리를 앞세우며 해외에서 일할 '텔레마케터'를 찾는다는 구인 글이 이날 하루에만 20여건 게시됐다.

참여자가 7800여명에 달하는 텔레그램 비밀 대화방에서는 전날 "일자리를 구한다"는 메시지에 "통장 3개와 모바일 OTP(일회용 비밀번호) 생성하고 캄보(디아) 올 수 있느냐. 월 500(만원) 맞춰드린다"는 답장이 달렸다.

건당 40만원 지급을 약속하며 "캄보디아에 서류 가져다주실 분 찾는다. 비행기 표는 저희가 왕복으로 발급해드린다"는 당근마켓 구인 글도 뒤늦게 누리꾼들 사이에서 공유되며 불안감은 증폭되고 있다.

다만 해당 게시물은 삭제된 상태인 것으로 알려졌다.

당근마켓 관계자는 "문제의 구인 글은 지난 5월 게시돼 확인 뒤 12분 만에 삭제됐다"며 "현재는 해외 취업 구인 글은 전면 금지해 자동으로 노출되지 않도록 조처하고 있다"고 밝혔다.

경찰은 사이버수사대 등을 통해 의심스러운 글들을 차단할 방침이다.

캄보디아 깜폿지방검찰청이 살인과 사기 혐의로 A씨 등 30에서 40대 중국인 3명을 구속기소 했다고 밝혔다. 이들은 지난8월 깜폿주 보꼬산 인근에서 20대 한국인 대학생 B씨를 살해한 혐의를 받고 있다. AKP통신 홈페이지 캡쳐

한편 캄보디아에서 납치·살해 사건이 잇따라 발생해 경찰 수사가 확대되는 양상이다. 경북 예천 출신 대학생의 납치-살해 사건이 알려진 뒤 상주에서도 캄보디아로 출국한 30대 남성이 범죄조직에 납치됐다는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중이다. 광주에 거주하는 20대 청년 2명도 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 두절돼 경찰이 조사에 나선 것으로 파악됐다. 제주 지역 20대 청년은 캄보디아 현지 범죄 조직에 감금됐다가 수 천만원 상당의 가상화폐를 주고 풀려났다.

