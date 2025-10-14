하마스 “인질 시신 4구만 인도”…이스라엘 “합의 위반”

팔레스타인 무장정파 하마스가 13일(현지시간) 가자지구에 억류했던 사망 인질 28명 중 시신 4구만 송환하기로 하자 이스라엘이 “협정을 지키지 않았다”고 반발했다.

알자지라방송에 따르면 하마스 산하 무장조직 알카삼 여단은 성명에서 가이 일루즈, 요시 샤라비, 비핀 조시, 다니엘 페레즈 등 이스라엘에 시신을 인도할 사망 인질 4명의 이름을 공개했다.

이스라엘 생존 인질 수송한 국제적십자위원회(ICRC) 차량. EPA연합

이스라엘군은 국제적십자위원회(ICRC)가 가자지구 남부에서 이들의 시신이 담긴 관을 전달받을 것이라고 밝혔다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 시신을 4구만 인도하는 것은 합의 위반이라고 지적했다. 그는 “지연이나 고의적인 회피는 중대한 합의 위반으로 간주해 이에 따라 대응할 것”이라고 경고했다.

하마스는 이스라엘과 휴전 1단계 합의에 따라 휴전이 발효한 10일 낮 12시부터 72시간 안에 가자지구에 붙잡아 둔 생존 인질 20명을 석방하고 인질 시신 28구(가자지구 전쟁 이전 납치된 1명 유해 포함)를 돌려주기로 했다.

하마스는 앞서 일부 사망 인질의 시신을 수습하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다고 밝힌 바 있다. 이스라엘 정부는 돌려받지 못하는 인질 시신이 있을 경우 국제 태스크포스(TF)를 구성해 가자지구에서 유해를 찾을 방침이다.

하마스가 이날 생존 인질 20명을 모두 풀어준 가운데 CNN은 이스라엘 당국이 팔레스타인 수감자 1900여명을 석방했다고 전했다. 이 중 1700여명은 지난 2년간 가자 전쟁 과정에서 이스라엘군에 체포돼 기소 없이 구금됐던 사람들이다. 250여명은 이스라엘 법원에서 유죄 판결을 받은 장기 또는 무기수들로 요르단강 서안과 예루살렘, 가자지구로 풀려났거나 이집트로 추방된 것으로 전해졌다.

