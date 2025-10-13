베선트 美재무장관 “트럼프, 한국서 시진핑 만날 것”

스콧 베선트 미국 재무장관이 미·중 양국간 주말 사이 상당한 소통이 있었다면서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석간 만남이 한국에서 이루어질 것이라고 밝혔다.

베선트 장관은 13일(현지시간) 폭스비즈니스와 인터뷰에서 “우리는 상당한 수준으로 (긴장을) 완화시켰다”며 “트럼프 대통령은 한국에서 시 주석을 만날 것이다. 나는 그 회담 일정이 여전히 이뤄질 것이라 생각한다”고 밝혔다. 중국의 희토류 수출 통제에 미국이 ’대중 100% 추가 관세‘를 예고해 무역 갈등이 재점화되고 양국 정상 간 예정됐던 만남도 무산될 수 있다는 우려가 제기됐지만, 양국 모두 일단 확전을 자제하고 대화를 통해 해결책을 찾으려는 모습이다.

스콧 베선트 미국 재무장관. EPA연합뉴스

베선트 장관은 “트럼프 대통령은 관세(대중국 100% 추가 관세)기 11월1일 전에는 발효되지 않을 것이라고 했다”라고 밝히기도 했다. 이는 트럼프 대통령이 예고한 관세 부과 시점 전까지 양국 대화 진척에 따라 상황이 달라질 수 있다는 점을 시사한 것으로 해석된다. 베선트 장관은 “지난 주말 (미중간에) 상당한 소통이 있었다”며 “미국과 중국의 협상 파트너 간에 다수의 실무급 회의가 열릴 것”이라고도 덧붙였다. 이번 주 세계은행(WB)·국제통화기금(IMF) 연차총회를 계기로 양측 실무진이 적극적으로 만날 것이라고 예고한 것이다.

베선트 장관은 중국의 희토류 수출 통제에 대해서는 “중국 대 전세계의 문제”라며 "중국은 자유세계 전체의 공급망과 산업 기반을 향해 바주카포를 겨눈 것이며, 우리는 이를 받아들이지 않을 것“이라고 강조했다. 그는 “우리는 다양한 방식으로 우리 주권을 주장할 것”이라며 “이미 동맹국들과 접촉했고, 이번 주 그들과 회담을 가질 예정이다. 유럽과 인도, 아시아의 민주주의 국가들로부터 상당한 글로벌 지지를 우리가 얻을 것이라 기대한다”고 말했다.

베선트 장관은 이어 “중국이 이 문제 논의에 열려 있다고 생각한다”며 “만약 중국이 그렇지 않다면, 우리 측에서 사용할 수 있는 상당한 지렛대가 있으며 이는 중국의 희토류 통제 조치와 동등하거나 어쩌면 더 공격적인 수준이 될 것”이라고 경고했다. 그는 또 “이번 긴장 상황을 완화할 수 있다고 낙관하지만, 우리는 필요한 모든 조치를 취할 준비가 돼 있다”도 덧붙였다.

