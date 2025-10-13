전 707특임단장 “케이블타이, 국회의원 체포용 아냐” 증언

12·3 비상계엄 당시 국회에 계엄군으로 투입됐던 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)이 당시 특임대원들이 소지했던 케이블타이는 ‘테러범 진압용’일 뿐, 국회의원 등을 체포하기 위한 목적이 아니었다고 법정에서 증언했다. 그는 상부로부터 ‘(본회의장에 모인) 국회의원들을 끌어내라’는 지시도 듣지 못했다고 밝혔다.

김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장. 뉴시스

김 전 단장은 13일 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석해 이 같이 말했다. 앞서 김 전 단장은 비상계엄 엿새 후인 지난해 12월9일 기자회견에서 케이블타이를 ‘인원 포박용’으로 챙겼고, ‘(국회의원들을) 끌어내라’는 지시를 들었다는 취지로 언급했다. 그러나 김 전 단장은 올해 2월 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판에선 케이블타이가 대인용이 아니고, 끌어내라는 지시도 없었다고 했다.

이날 재판부가 국회 출동 당시 케이블타이를 소지한 목적이 뭐냐고 묻자 김 전 단장은 “(707특임단은) 테러범 진압을 위해 항상 케이블타이를 소지한다”며 “민간인이나 국회의원 체포용이 아니다”라고 답했다. 그는 “국회에 출동하라고 해서 테러나 그에 준하는 위험이 발생했다고 생각해 케이블타이를 사용할 수도 있겠다는 생각은 했다”면서도 “현장에 갔을 때 테러가 아니었고, 일반 시민들이 있어서 사용할 시도조차 하지 않았다”고 덧붙였다.

김 전 단장은 비상계엄 해제 요구결의안 의결을 막기 위해 본회의장에 모인 국회의원들을 끌어내라는 지시를 받은 사실도 없었다고 밝혔다. 그는 곽종근 전 육군 특수전사령관으로부터 ‘국회 내에 의결정족수가 안 채워진것 같으니 빨리 들어가 의사당 안에 사람들을 데리고 나오라’는 지시를 받은 적이 있냐는 질문에 “그런 사실이 없다고 검찰에서 여러 번 진술했다”고 했다. 김 전 단장은 “당시 곽 전 사령관이 ‘150명 넘으면 안 된다는데 못 들어가겠냐’고 해서 ‘못 들어간다, 들어가려면 총이나 폭력을 써야 하는데 못 들어간다’(고 했다)”고 부연했다.

아울러 김 전 단장은 지난해 12월 기자회견에서 ‘국회의원들이 모이고 있단다’는 말을 안 했느냔 질문엔 “기억은 ‘150명 넘으면 안 된다는데 못 들어가냐’인데, 앞에 뭐가 있을 수 있지만 저는 당시에 국회의원들이 모이는지 여부나 (본회의장) 안 상황을 몰랐다”며 “150명 숫자는 명확히 기억한다”고 했다. ‘문짝을 부숴서라도 끌어내라’는 지시가 없었느냔 물음에도 그는 “제 기억에는 없고, 저한테 그렇게까지 하지 않았을 것 같다”고 답했다. 김 전 단장은 ‘끌어낼 수 있느냐’는 뉘앙스의 말을 들은 기억이 없느냐는 질문에도 “없다”고 거듭 강조했다.

윤 전 대통령이 이날 재판에 나오지 않아 재판부는 피고인 없이 진행하는 궐석 재판을 이어가기로 했다. 윤 전 대통령은 내란 재판에 14회 연속 불출석했다. 재판부는 이달 2일 처음으로 내란 재판 중계를 허용한 데 이어 이날도 증인신문 전까지 중계를 허가했다.

