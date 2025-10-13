“한학자 총재 구속은 종교 침해”…한국종교협의회·KCLC, 종교자유 선언문 발표

대한민국기독교성직자협의회(KCLC)와 한국종교협의회는 13일 경기도 의왕시 서울구치소 앞에서 ‘제2차 종교자유 선언문 발표 및 기도회’를 열고, 특검의 한학자 총재 구속과 종교기관 압수수색에 대해 “헌법 질서에 대한 중대한 위협”이라고 규탄했다.

KCLC는 특검이 여의도순복음교회, 극동방송, 세계평화통일가정연합 등 종교기관을 상대로 압수수색과 조사를 벌인 데 대해 “대한민국 헌법 제20조가 보장하는 종교의 자유를 정면으로 침해하는 행위”라고 비판했다. 또 일부 불교 종단까지 선거 개입 의혹이 나오는 것과 관련해 “종교의 경계를 넘어 정치적 편견을 확장·조장하는 위험한 흐름”이라며 우려를 표명했다.

대한민국기독교성직자협의회(KCLC)와 한국종교협의회 관계자들이 제2차 종교자유 선언문을 발표하고 있다. 한국종교협의회 제공

KCLC는 선언문을 통해 △편견 수사 중단·공정성 확보 △무분별한 압수수색·의혹성 보도 자제 △일방적 조사와 인권침해 중단 등 3가지를 특검에 요구했다.

KCLC는 “공권력의 현재 모습은 종교의 자유를 넘어 대한민국 민주주의의 근간을 흔들 수 있다”며 “모든 종교의 자유를 지키기 위해 끝까지 연대하고 투쟁하겠다”고 밝혔다.

이날 기도회 현장에는 한국 종교지도자를 포함해 300여 명이 참석했다. 주최 측은 향후에도 종교계 연대를 확대하고, 법·제도 개선과 인권 보장을 위한 대응에 나설 계획이라고 예고했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지