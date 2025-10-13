강원서 캄보디아 실종 신고 4건…2명 안전 확인·2명 소재 파악 중

캄보디아로 출국한 우리 국민이 납치되거나 실종되는 사례가 잇따르는 가운데 강원도에서도 4건의 실종신고가 들어와 아직 2명의 소재가 확인되지 않은 것으로 파악됐다.



13일 강원경찰청에 따르면 현재까지 춘천지역 50대와 영월·원주·동해 20대의 가족들로부터 "연락이 끊겼다"는 등 총 4건의 실종신고를 접수했다.

20대들의 경우 모두 "캄보디아로 돈을 벌러 가겠다"고 출국한 것으로 알려졌다.



이들 중 지난 6월 출국한 원주지역 20대와 이달 출국한 동해지역 20대는 가족과 통화가 이뤄져 안전이 확인됐지만, 지난 3월 출국한 영월지역 20대는 아직 정확한 소재가 파악되지 않았다.



춘천지역 50대의 경우 지인에게 "떠나겠다"는 말을 남긴 뒤 지난 2월 출국했으며, 실종 신고를 받고 확인한 결과 캄보디아로 출국한 것으로 파악됐다.



경찰은 이들 신고 사례를 외교부에 알리고 현지 경찰과 협조해 실종자의 소재를 확인하는 한편 최근 캄보디아에서 발생한 범죄와 연관이 있는지 확인할 예정이다.

