군의관 38개월 vs 현역병 18개월… 의대생들의 선택은?

군의관 대신 현역병 입영을 택한 의대생이 올해 8월까지 이미 역대 최다인 3000명에 육박한 것으로 나타났다. 지난해 의정 갈등 사태로 의대생들의 휴학 및 수업 거부 사태가 장기화하면서 현역병 입대를 선택하는 의대생이 급증한 여파로 분석된다. 군의관보다 현역병 복무기간이 20개월 가량 짧다는 점도 영향을 미친 것으로 보인다.

대전 유성구 국군대전병원에서 대전소방본부와 국군대전병원의 합동 응급환자 헬기 이송훈련이 진행되고 있다. 연합뉴스

13일 국회 국방위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 8월까지 의대생 현역병 입영자는 총 2838명으로 집계됐다.

의대생 현역병 입영자는 2020년 150명에서 2021년 214명, 2022년 191명, 2023년 267명 수준이었으나, 의정 갈등이 시작된 지난해 1363명으로 급증했다.

올해는 8개월 만에 지난해 전체 의대생 현역병 입영자의 2배를 넘어섰다.

작년의 경우 의정 갈등으로 의대생들의 휴학과 수업 거부 사태가 장기화하면서 현역병 입대를 선택하는 의대생이 급증했다.

올해 의대생 현역병 입영자는 육군이 1997명(70.4％)으로 가장 많았고, 공군 754명(26.6％), 해군 62명(2.2％), 해병대 25명(0.9％) 순이었다.

연합뉴스

의대생들은 통상 의사 면허 취득 후 군의관이나 공중보건의사(공보의)로 군 복무를 하지만, 병사에 대한 처우가 개선되고 복무기간도 단축되면서 현역병 입영 선호 경향이 뚜렷해지고 있다.

군의관과 공보의 복무기간은 군사교육 기간을 포함해 37∼38개월이고, 현역병 복무기간은 육군·해병대 18개월, 해군 20개월, 공군 21개월 등으로 절반 수준이다.

현재 군의관 충원율은 정원 2475명 중 현원 2442명으로 비교적 양호한 수준이나, 의대생 현역병 입영 급증에 따라 2029∼2030년에는 군의관 등 군 의료 인력 수급에 심각한 차질이 발생할 수 있다고 황 의원은 지적했다.

황 의원은 "정부는 의정 갈등이 남긴 후유증을 정확히 진단하고, 군의관 수급 및 현장 의료 지원 부족 문제에 대한 실질적이고 선제적인 대책을 조속히 마련해야 한다"고 강조했다.

