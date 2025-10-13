미·중 갈등 재점화에…중화권 증시 하락·금값 치솟아

13일 중국과 대만 주식 시장이 약세로 장을 마감했다.



미중 간 무역 갈등이 다시 점화할 수 있다는 우려에 지난 10일 미국 증시가 급락한 흐름을 반영하는 모습이다.

미중 무역갈등 재점화. 연합뉴스

블룸버그 통신에 따르면 이날(13일) 중국 상하이종합지수는 0.19%, 선전종합지수는 0.93% 각각 전일 대비 하락했다.



상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수도 0.5% 밀렸다.



장중 한 때 3% 이상 하락했던 홍콩 항셍지수는 1.52%까지 낙폭을 줄이며 거래를 마쳤다.



전기차 인명사고 소식에 샤오미 주가가 5.71% 폭락하며 지수 하락을 주도했고, 텐센트(-1.92%), 알리바바(-1.69%) 등 대형 기술주들도 하락했다.



다만 이날 중화권 증시는 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수의 낙폭(6.1%)보다는 작았다. 이 지수는 미국 증시에 상장된 중국 기업 주식들을 대표한다.



같은 날 대만 증시의 가권지수는 1.39% 하락했으며, 코스피는 0.72% 뒷걸음쳤다.



일본 도쿄 증시는 '체육의 날'로 휴장했다.



증시 약세와 더불어 아시아 통화도 원화와 대만달러를 중심으로 크게 내려 거래되고 있다. 블룸버그 아시아 달러 현물 지수는 한때 0.2% 하락해 지난 5월 9일 이후 최저치를 나타냈다.



반면 안전자산인 금 현물 가격은 이날 장중 온스당 4천60달러까지 오르며 사상 최고치 경신을 이어갔다.



은 현물 가격도 2.7% 상승한 온스당 51달러를 넘어서면서 지난주 기록한 장중 최고치를 갈아치웠다.



이날 아시아 주식 및 외환시장의 흐름은 소강상태에 있던 미중 무역 갈등이 다시 격화할 것이라는 우려가 반영됐다.



중국이 희토류 수출 통제를 강화하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 100% 추가 관세를 내달부터 부과하겠다고 맞대응했다.



다만 트럼프 대통령은 이틀 뒤인 12일 소셜미디어 트루스소셜에서 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것이다" "그(시진핑 주석)는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지다" 등 정면충돌을 원하지 않는다는 메시지를 발신했다.



이에 미국 증시의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물과 나스닥100 선물이 각각 1.3%, 1.7% 반등세를 보이기도 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지