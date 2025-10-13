특검 “사망 공무원에 조의… 감찰 수준으로 수사 조사”

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 수사 대상인 경기 양평군 공무원이 숨진 채 발견된 것과 관련해 모든 사건의 수사 방식에 대해 감찰에 준하는 조사를 진행하기로 했다.

13일 민중기 특별검사팀 사무실이 있는 서울 광화문 KT웨스트빌딩 앞 인도에 '양평 공흥지구 특혜 의혹'과 관련해 수사받다 숨진 채 발견된 양평군 공무원 A씨의 분향소가 마련돼 있다. 이 분향소는 전날 신자유연대와 국민의힘평당원협의회 관계자들이 설치했다. 연합뉴스

김형근 특별검사보는 13일 브리핑에서 “고인이 되신 양평군 공무원에 대해 다시 한번 진심으로 조의를 표하고 유가족에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다”면서 이같이 밝혔다. 김 특검보는 “특검은 이번 사건을 계기로 현재 진행되고 있는 모든 사건의 수사 상황 및 수사 방식을 면밀히 재점검해 사건 관계자들의 인권 보호에 한 치의 소홀함이 없도록 더욱 만전을 기하겠다”고 했다.



양평 공흥개발지구 특혜 의혹과 관련해 특검의 조사를 받은 양평군청 소속 50대 사무관급 공무원 정모씨는 10일 숨진 채 발견됐다. 특검은 정씨에 대한 조사에 참여했던 수사관들을 상대로 수사가 어떻게 이뤄졌는지 확인하고 있다. 특검 관계자는 “수사 과정에서 문제 되는 부분이 있으면 이에 대한 적절한 조치를 취해야 한다고 생각한다”며 “감찰에 준해 철저히 확인하고 있다”고 밝혔다.



다만 특검은 정씨 조사에서 강압·회유는 없었다는 기존 입장을 바꿀 만한 사실관계는 발견되지 않았다고 했다.



앞서 특검은 10일 입장문을 통해 “건물 외부 폐쇄회로(CC)TV에 잡힌 고인의 귀가 장면을 통해 강압적 조사가 이뤄지지 않았다는 간접적 정황을 확인할 수 있었다”는 입장을 밝힌 바 있다. 정씨는 2일 오전 10시10분부터 이튿날 0시52분까지 피의자 신분으로 한 차례 특검 조사를 받고 귀가했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 의원총회를 마친 뒤 김건희 특검 조사를 받던 중 숨진 양평군청 공무원 분향소를 찾아 헌화하고 있다. 뉴스1

국민의힘은 조사 당시 상황이 담긴 CCTV를 공개해야 한다고 요구했지만 특검 관계자는 “정씨가 조사 당시 영상녹화를 원하지 않아 조사 내용이 녹화된 영상이 없다”고 밝혔다. 이에 조사실 외 CCTV를 통해 조사 과정, 휴식 시간, 귀가 장면 등을 확인해 유추하는 방식으로 당시 조사 상황을 파악하겠다는 입장이다. 유족 측이 정씨의 조서열람을 신청할 계획인 것과 관련해선 “아직 조서열람 등사 신청이 들어온 게 없다”면서 “신청이 들어오면 소정 절차에 따라 판단될 것”이라고 했다.



한편 국립과학수사연구원은 이날 경기남부경찰청의 의뢰에 따라 정씨의 사인을 확인하기 위해 부검을 진행했다. 부검에선 타살 등 범죄 혐의점이 없다는 1차 구두 소견이 나왔다. 최종 감정서가 나오기까지는 상당한 시일이 소요될 전망이다.



국과수는 정씨가 남긴 유서에 대한 필적 감정도 함께 진행할 예정이다. 결과는 최종 감정서와 함께 나올 것으로 보인다. 정씨가 남긴 유서에는 특검에서 양평 공흥지구 특혜 의혹에 관한 조사를 받았다는 내용과 함께 ‘괴롭다’는 등의 조사 이후 심경이 담긴 것으로 알려졌으나 경찰은 구체적 내용을 공개하지 않고 있어 논란이 일고 있다. 정씨는 앞서 3일 공개된 자필 메모에서 “(특검 측의) 회유와 강압이 있었다”고 주장했다.

