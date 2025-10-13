이 인질, 737일 만에 ‘집으로’… 트럼프 “가자전쟁 끝났다”

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 휴전 합의로 양측이 억류하고 있던 인질들이 풀려났다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “전쟁은 끝났다”고 밝혔다.

곧 만날… 그리운 얼굴들 팔레스타인 무장단체 하마스에 억류됐던 이스라엘 인질이 석방된 13일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 ‘인질광장’에 모인 시민들이 국기와 인질 사진 등을 흔들며 기뻐하고 있다.텔아비브=AP연합뉴스

13일(현지시간) 로이터·AP통신 등에 따르면 하마스는 이날 오전 석방 대상 생존 인질 20명의 명단을 공개하고 이들 중 7명을 우선 국제적십자위원회(적십자)에 인도했다. 이들이 풀려난 것은 737일 만이다. 석방된 이스라엘 인질 7명은 적십자에 인계된 이후 가족들과 연락을 주고받았으며, 이들은 별다른 치료 없이 걸을 수 있을 만큼 상태가 양호한 것으로 알려졌다고 로이터통신이 전했다. 나머지 13명도 순차적으로 적십자에 인도됐다.



인질 석방 소식이 전해지자 수만명의 시민들이 운집해 있던 이스라엘 텔아비브 인질광장은 환호와 함성으로 가득 찼다.



하마스가 가자지구에 억류 중인 인질은 2014년 이후부터 억류한 인질 1명의 유해를 포함해 현재 48명(생존자 20명 포함)으로 알려졌다. 영국 BBC는 억류 인질 20명은 모두 20∼40대 남성으로, 집이나 축제 등에서 납치됐다고 보도했다. 풀려난 인질들은 적십자사 시설에서 안정을 찾은 뒤 이스라엘군 시설로 옮겨지며 이후 병원 세곳으로 분산해 이동한다고 현지 언론은 전했다. 시신의 구체적인 숫자와 인도 일정은 알려지지 않았다.

13일(현지시간) 이스라엘 텔아비브미술관 앞 '인질 광장'에 운집한 시민들이 인질 석방에 환호하고 있다. 텔아비브=연합뉴스

같은 시간 이스라엘은 수감 중인 팔레스타인인 2000여명을 석방했다. 이스라엘에 수감됐다가 풀려나게 된 팔레스타인인들은 가자지구 남부 칸유니스 나세르병원으로 이송될 예정이다. 나세르병원 밖에는 수천명의 가자지구 주민들이 몰려 석방된 팔레스타인 수감자를 맞이한 것으로 전해졌다.



이날 이스라엘과 하마스 양측 수감자 석방은 트럼프 대통령의 평화 구상에 따라 지난 10일 발효한 이스라엘과 하마스 간 휴전 합의 1단계에 따라 이뤄졌다. 1단계에선 양측 간 휴전과 인질·수감자 교환이 이뤄진다.



트럼프 대통령은 이날 이스라엘에 도착해 하마스에 억류됐던 이스라엘 인질들의 가족을 만나고, 이스라엘 의회에서 연설했다.

13일(현지 시간) 이스라엘 텔아비브의 ‘인질 광장'에서 가자지구에 억류된 이스라엘 인질들의 석방을 기다리는 한 시민이 도널드 트럼프 미국 대통령의 사진이 인쇄된 전통 모자 '키파'를 쓰고 있다. 이스라엘과 하마스의 '가자 평화 구상' 1단계 합의에 따라 이스라엘 인질 20명 전원(시신 28구 포함)과 팔레스타인 수감자 2000명의 교환이 이날 이루어진다. 텔아비브=AP연합뉴

트럼프 대통령은 이스라엘로 향하는 에어포스원(대통령 전용기)에서 미 매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 휴전 합의가 자신이 관여한 일 중 가장 큰 성과가 될 수 있다고 자평했다. 또 트럼프 대통령은 “전쟁은 끝났다”며 “휴전은 유지될 것이고, 국제안정화군이 훌륭하고 강력한 지원 역할을 일부 하게 될 것”이라고 강조했다.



국제안정화군은 가자지구 휴전 합의 지원을 위해 중동에 파견되는 미국과 이집트, 카타르, 튀르키예 등의 군 공동 태스크포스를 가리킨 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 이어 가자지구 재건을 지원할 국제관리기구인 평화위원회도 “매우 빠르게” 구성될 예정이라고 밝혔다.

13일(현지 시간) 이스라엘 텔아비브의 ‘인질 광장'에서 시민들이 가자지구에서 석방된 이스라엘 인질들의 모습을 생중계로 지켜보며 눈물을 흘리고 있다. 텔아비브=AP연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 전날인 12일 하마스의 이스라엘 인질 석방에 대해 “우리는 힘을 합쳐 전 세계를 놀라게 한 승리를 이뤘다”고 말했다. 네타냐후 총리는 “우리 앞에는 여전히 중요한 안보 문제가 남아 있다”며 “일부 적들은 우리를 다시 공격하기 위해 회복을 시도하고 있다”면서 군사 작전이 끝나지 않았다고 주장했다.



트럼프 대통령은 이날 이집트 샤름엘셰이크에서 압델팟타흐 시시 이집트 대통령과 함께 ‘가자 평화 정상회의’를 개최했다. 영국과 프랑스 등 세계 20개국 정상은 가자 휴전에 대한 지지를 표했다.

