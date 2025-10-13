美서 5.8㎏ ‘슈퍼 베이비’ 탄생

미국 테네시주에서 몸무게 5.8㎏에 이르는 초우량아(사진)가 태어나 화제가 되고 있다.



11일(현지시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 테네시주 내슈빌의 트라이스타 센테니얼 여성병원에서 산모 셸비 마틴이 카시안이라는 이름의 남자아기를 출산했다. 제왕절개수술을 통해 세상에 나온 카시안의 출생 당시 몸무게는 12파운드14온스(약 5.8kg)로 일반 신생아 체중(약 3.2kg)의 거의 두 배에 달한다. 병원 측은 카시안이 최근 병원 역사상 3년 만에 가장 무거운 아기라면서 출생 직후 신생아 중환자실(NICU)에서 산소치료, 혈당수치 관리, 정맥주사 등 짧은 치료를 받았다고 설명했다.



마틴은 출산 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 임신 당시와 출산 직후의 모습을 공개했는데, 그가 올린 영상은 단 하루 만에 440만개 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 폭발적인 반응을 얻었다. 영상에는 출산 전 병원 가운을 입고 거대한 배를 자랑하는 모습부터, 태어난 직후의 거대한 아기 카시안의 모습까지 담겨 있다. 이를 본 전 세계 네티즌은 놀라움과 유쾌한 반응을 쏟아냈다.



특히 카시안은 엄마의 생일에 맞춰 태어나 더 특별한 감격을 전했다. 마틴은 카시안이 “인생 최고의 생일선물”이라며 감격을 숨지지 않았다. 병원 측도 공식 성명을 통해 “이번 출산은 사랑과 회복력의 아름다운 상징”이라며 특별한 탄생의 순간을 기념했다.

