국회 분향소 세운 野 “살인특검 진실 규명”… 與 “특검 수사 겁박”

국민의힘이 13일 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀의 조사를 받은 경기 양평군 공무원 사망을 추모하는 분향소를 국회에 설치한 뒤 단체 조문하는 등 특검에 대한 공세를 이어갔다. 분향소를 차린 국민의힘은 민중기 특검의 강압수사 의혹 진상을 규명하는 특검법을 당론으로 발의했다. 야당이 양평군청 공무원 사망 사건을 두고 연일 특검 책임론을 키우는 가운데 더불어민주당은 “고인을 이용하고 있다”며 논란 확산 차단에 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에 마련된 양평군청 희생자' 분향소에서 헌화를 준비하고 있다. 뉴시스

국민의힘 지도부는 이날 국회 정문 해태상 앞에 ‘양평군청 희생자 분향소’를 설치하고 합동으로 조문했다. 장동혁 대표는 묵념 후 방명록에 “살인특검의 진실을 반드시 밝히겠다”고 적었다. 국민의힘 의원들도 단체로 상복을 차려입고 헌화·묵념했다. 분향소 설치 과정에서 국민의힘은 국회사무처와 마찰을 빚기도 했다. 전날 분향소 설치를 시도하자 국회사무처가 ‘사회적 참사가 아닌 이상 국회 경내 설치는 어렵다’는 입장으로 불허하면서다.



국민의힘 송언석 원내대표는 이날 다시 분향소 설치를 시도한 뒤 “장례식이 치러지고 나면 (분향소를) 자진철거하는 게 적절하다”며 “국회의장이나 국회사무처 총장이 분향소를 강제철거하는 일은 일어나지 않길 바란다”고 밝혔다. 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표는 “여야 합의 없는 일방 설치”라며 유감 입장을 표명했다.



국민의힘은 ‘민중기특검에 대한 특검법’도 당론으로 발의했다.



최은석 원내수석대변인 등은 이날 오후 국회 의안과에 ‘민중기특검의 강압수사로 인한 양평군 소속 공무원 사망사건 진상규명 특검법’을 제출했다. 최 수석대변인은 법안 제출 후 “민중기특검은 수사 과정에서 수모, 멸시, 모멸감을 주며 결국 고인을 죽음에 이르게 했다”며 “수사 과정의 여러 불법성에 대해 철저하게 수사할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

상복 입은 국힘, 의총서 피켓 시위 국민의힘 장동혁 대표(앞줄 왼쪽 두 번째)와 송언석 원내대표(〃 세 번째) 등 의원들이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 ‘살인특검 즉각해체’, ‘조작수사 특검해체’라고 적힌 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 허정호 선임기자

여야 원내대표 회동에서 야당 원내지도부는 특검법 통과를 촉구했으나 여당은 민중기특검 ‘강압수사 의혹’의 신빙성이 부족하다고 주장했다. 국민의힘 의석수는 107석에 그쳐 여당의 협조 없이는 특검법 통과가 불가능하다. 이날 우원식 국회의장 주재로 열린 회동 모두발언에서 송 원내대표는 특검법 당론 발의 사실을 알리고 “이것은 정쟁 사안이 아니라고 생각한다”며 “무고한 시민이 억울하게 죽음에 이르게 된 과정의 원인을 찾아보기 위한 노력이니 민주당에서도 전향적으로 협조를 해주면 대단히 고맙겠다”고 요청했다. 이에 대해 민주당은 “특검을 또 특검하는 건 상식적으로 맞지 않는 얘기”라며 거부감을 드러냈다.



회동에 배석한 문진석 민주당 원내수석부대표는 기자들과 만나 이같이 말하며 “아직 가혹 수사를 했다는 실마리가 없는데 (특검법을) 논의하기는 빠른 것 아니냐는 이야기가 있었다”고 전했다. 그는 “특검의 부당한 수사를 용인할 생각은 추호도 없다”면서도 “(고인의) 메모가 진짜가 아니고 타인이 기재했다는 의혹도 있어 좀 더 밝혀져야 한다”며 고인이 남긴 자필메모의 조작 가능성을 주장했다.



국민의힘 김선교 의원이 공개한 고인의 자필메모에는 “(특검의) 계속되는 회유와 강압에 지치고 힘들다”, “모른다고 기억 안 난다고 사실대로 말해도 계속 다그친다”는 등 고인이 이달 초 피의자 신분으로 특검에 출석해 첫 소환조사를 받고 귀가해 남긴 심경이 적혀 있다.

“내란 심판” 與 국감 상황실 현판식 더불어민주당 정청래 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘2025 국정감사 종합상황실 현판식’에서 국감 관련 여당 기조에 대해 설명하고 있다. 왼쪽부터 김병주 최고위원, 정 대표, 김병기 원내대표, 전현희 최고위원.허정호 선임기자

민주당은 야당의 공세가 “특검 수사 흔들기”라는 프레임을 강화하고 있다. 한준호 최고위원은 이날 당 최고위원회의에서 “국민의힘은 고인의 사망을 특검 수사의 방패막이로 이용하며 욕되게 하고 있다”고 말했다. 한 위원은 김 의원을 향해서도 “특검 수사가 자신의 정치생명을 끊는 범죄행위라며 정치보복과 야당탄압이라고 주장하는데, 고인의 추모를 위한 메시지가 아니라 수사를 멈춰 세우겠다는 겁박”이라고 맹공했다.



한편, 여야는 이날 원내대표 회동에서 26일 본회의를 열고 민생 관련 위주의 비쟁점법안 70여개를 처리하기로 합의했다.

