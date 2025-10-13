영원무역, 韓 첫 WCD 비저너리 어워즈

영원무역이 지난 6일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 ‘2025 세계여성이사협회(WCD) 비저너리 어워즈’에서 한국 기업 최초로 수상했다고 13일 밝혔다.



영원무역은 이번 시상식에서 ‘이머징 리더십’ 부문에 선정돼 글로벌 무대에서 기업 내 다양성과 포용성을 적극적으로 실천해 온 성과를 평가받았다. 영원무역은 국내 본사 기준 여성 임직원 비율이 약 70%, 부장급 이상 여성 관리자는 약 60%에 달하며 여성 평균 근속연수가 남성보다 약 1년6개월 길다고 설명했다.



올해 설립 25주년을 맞이한 WCD는 미국 뉴욕에 본부를 둔 여성 이사회 네트워크로, 전 세계 약 3700여명의 여성 이사회 구성원, 최고경영자, 임원, 투자자 등이 참여하고 있다.



성기학(사진) 영원무역 회장은 “여성에게 동등한 기회를 부여한 것이 결국 회사의 더 큰 성과 창출로 이어졌다”며 “앞으로도 여성이 남성과 똑같이 존중받는 사회가 실현되길 바란다”고 말했다.

