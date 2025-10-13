[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 14일 (화요일)

쥐
96년생: 구사일을 정리해 나가는 운이다.
84년생: 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다.
72년생: 출장이나 먼곳에 여행은 자제하자.
60년생: 물건구입에 손실이 온다.
48년생: 신용문제와 관재수를 조심하자.
36년생: 부동산의 매매권이 온다.
소
97년생: 도움을 받는 일은 동남방에 있다.
85년생: 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다.
73년생: 위험성이 내포된 일이면 포기하자.
61년생: 인맥을 중요시 할 시점이다.
49년생: 정당한 방법이 아니면 실패한다.
37년생: 무심코 뱉은 말에 구설수가 따른다.
범
98년생: 둘러가고 움츠리는 것이 좋겠다.
86년생: 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라.
74년생: 윗사람의 관계에 불화의 운세다.
62년생: 여성은 말수를 줄이는 것이 좋다.
50년생: 금전관계에 고통이 따른다.
38년생: 파전에 막걸리 한잔이 그리워진다.
토끼
99년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.
87년생: 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다.
75년생: 누적된 피로를 스포츠로 날려버리자.
63년생: 마음에 없는 여성과 잠시 즐겁다.
51년생: 개인적인 일에 너무 치중하지 말자.
39년생: 건강이나 집안에 우환이 생긴다.
용
00년생 정성을 들여야 효과가 있다.
88년생: 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다.
76년생: 좋은 만남이 기대되는 운이다.
64년생: 전혀 생각지 못한 행운이 온다.
52년생: 새로운 사업을 시작하는 운이다.
40년생: 감기와 순환기질환에 조심하자.
28년생: 의욕을 잃기 쉬우니 쇼핑을 하여라.
뱀
01년생 들뜬 기분으로 한 주 보낼 운.
89년생: 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라.
77년생: 신불자는 좋은 소식이 온다.
65년생: 한 발 뒤로 물러나서 협상하자.
53년생: 한곳에 머무르는 것이 현명하다.
41년생: 독야청청하니 심심이 편치않다.
29년생: 자신의 능력에 오만하지 말자.
말
02년생 말이 많으면 실수도 많은 법.
90년생: 한번 내린 결정은 밀고 나가라.
78년생: 소중한 것을 잃어 안타깝다 .
66년생: 침울한 기분에서 벗어나자.
54년생: 금전적인 손실이 생기는 운이다.
42년생: 알몸으로 나서면 많은 사람이 따른다.
30년생: 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다.
양
03년생 적군도 내편이 되어주는 만사형통 대길 운.
91년생: 한번 밀리면 겉잡을 수 없다.
79년생: 이해하기 힘든 일이 나타난다.
67년생: 보증이나 금전거래 조심하자.
55년생: 자기 생각만 내세우지 말자.
43년생: 가족에게 지나친 간섭은 자제하자.
31년생: 불규칙한 일상생활을 주의하자.
원숭이
04년생 대인관계에 승운 따르며 횡재 수 있다.
92년생: 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다.
80년생: 좋은 이성친구가 나타난다.
68년생: 작은이익만 형성되지만 소중히 하자.
56년생: 상쾌하게 시작한 아침의 운이다.
44년생: 적당한 규모의 지출은 덕이된다.
32년생: 인품이란 인위적인 것은 아니다.
닭
05년생 문서 잡아서 손해볼일 없다.
93년생: 인내심이 강하면 힘을 한곳에 집중하라.
81년생: 일에 마무리가 가장 중요하다.
69년생: 동북방에서 거래선이 형성된다.
57년생: 갈망하던 일이 성사된다.
45년생: 넓은 마음이 쓰면 건강에 덕이된다.
33년생: 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다.
개
06년생 소식과 명상으로 건강 챙길 것.
94년생: 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비.
82년생: 겁먹지 말고 인내와 자신감을 갖자.
70년생: 현재는 자기 직분에 만족하자.
58년생: 약속시간을 등한시하여 일이 파괴된다.
46년생: 금전이나 부동산에 고통이 있다.
34년생: 소소한 일에 과민해지기 쉬운 운세다.
돼지
95년생: 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다.
83년생: 적당한 긴장은 일을 도모함에 좋다.
71년생: 잡다한 일로 신경을 쓰지말자.
59년생: 때를 잘 구분하여 변화를 모색하자.
47년생: 일의 우선 순위를 먼저 정하자.
35년생: 성공할수 있는 방향은 동북방이다.
