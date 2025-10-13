여야, 26일 '휴일 본회의' 개최 합의…민생법안 70여건 처리키로

여야 원내대표는 13일 오후 국회에서 우원식 국회의장 주재로 열린 회동에서 이같이 합의했다고 양당 원내수석부대표가 밝혔다.



당초 민주당은 15일 본회의를 열자고 요구했으나 국민의힘은 국정감사가 진행 중인 상황에서 민주당 주도의 일방적 본회의에 응하기 어렵다고 난색을 보이다가 이날 회동에서 '휴일 본회의'라는 접점을 찾았다.

우원식 국회의장과 여야 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 국회의장 주재 여야 원내대표 회동에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표·김병기 원내대표, 우 의장, 국민의힘 송언석 원내대표·유상범 원내운영수석부대표. 공동취재

민주당 문진석 원내수석부대표는 회동 후 "국감 일정 등을 고려해 26일 오후 4시 본회의를 개최하기로 했다"며 "그동안 합의된 안건 70건을 상정해 통과시키기로 합의했다"고 전했다.



국민의힘 유상범 원내수석부대표는 "75건의 법안이 본회의 상정 대기 중인데 70건은 (상임위에서) 여야 합의 처리됐고, 5건은 (민주당) 일방 표결로 처리됐으므로 이 법안들은 추가 논의를 통해 상정 여부를 결정하기로 했다"고 설명했다.



국민의힘은 회동에서 국가정보자원관리원 화재에 따른 국가 전산망 장애 사태, 무안공항 제주항공 여객기 참사에 대해 각각 국정조사를 실시하자고 제안했다.



이에 민주당은 추가 논의를 한 뒤 입장을 정하겠다고 밝혔다.

<연합>

