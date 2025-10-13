미중 갈등에 투심 위축…삼전·SK하이닉스 나란히 하락 마감

지난 주말 미국과 중국의 무역분쟁에 대한 우려가 커지면서 미국 기술주가 급락하면서 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 동반 하락 마감했다.

13일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 전 거래일 대비 1100원(1.17%) 내린 9만3300원에 마감했다. 삼성전자는 이날 장중 한때 9만700원까지 밀리기도 했다. 주가가 하락세로 돌아선 것은 지난달 30일 이후 4거래일 만이다.

SK하이닉스도 4거래일 만에 하락 전환해 전 거래일 대비 1만3000원 내린 41만5000원에 장을 마쳤다. SK하이닉스 역시 장 초반 40만3000원까지 떨어지면서 4% 이상 하락하는 모습을 보였지만 이후 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 축소했다.

대형 반도체주가 동반 하락세를 보이는 것은 최근 미중 무역갈등이 재점화되며 대외적인 불확실성이 커진데 따른 영향으로 풀이된다.

지난 주말 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치와 관련해 다음 달부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다는 강경 발언을 내놨다.

양국 무역 갈등이 재점화할 가능성이 점쳐지자 뉴욕 증시가 일제히 급락했다. 기술주로 꼽히는 엔비디아는 4.89%, 테슬라 5.06%, 애플도 3.45% 하락했다.

증시가 흔들리자 트럼프 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유화적인 입장을 추가로 밝혔지만, 관세 갈등에 대한 우려에 투자심리는 위축됐다는 분석이다.

증권가에서는 최근 상승 랠리를 이어온 반도체주가 고점 부담에 단기 조정을 받을 것이란 전망이 나오고 있다.

김성노 BNK투자증권 연구원은 "2000년 이후 코스피 대비 반도체주의 상대 강도는 80에 육박하면서 미국 성장주와 거의 동일한 수준"이라며 "현재 반도체 밸류에이션은 역사적 최고치로 봐도 무방한 수준"이라고 짚었다.

다만 과거에도 관세 갈등에 대한 양상이 반복됐던 만큼 이번 사태로 인한 시장의 충격은 크지 않을 것이란 관측도 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번주 시장참여자들은 관련 소식을 따라갈 것이며 그 과정에서 4월 상호관세가 촉발한 폭락장이 재연될지 모른다는 불안감이 주가에 반영될 수 있다"면서도 "다만 미주 갈등과 재협상을 수차례 목도한 만큼 내성이 쌓여 주가 충격은 길어지지 않을 전망"이라고 밝혔다.

증권가에서는 오는 14일 삼성전자의 3분기 잠정실적 발표에 주목하고 있다. 반도체 메모리 업황의 반등 전망이 아직까지 유효한 만큼 주가 조정을 저가 매수의 기회로 활용해야 한다는 의견이다.

