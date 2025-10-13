백종원의 더본코리아, ‘연돈튀김덮밥’ 리브랜딩 기념 할인 행사

더본코리아 백종원 대표가 지난달 3일 오전 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 ‘TBK(The Born Korea)’ 글로벌 B2B(기업 간 거래)소스 론칭 시연회에서 활짝 웃고 있다. 김동환 기자

백종원 대표가 이끄는 더본코리아는 13일 ‘연돈튀김덮밥’ 리브랜딩을 기념해 대표 메뉴 ‘뚜껑열린치킨도시락’의 50% 할인 판매 행사를 진행한다고 밝혔다.

가맹점과의 상생 협력을 위한 이번 할인 프로모션 비용 100%를 본사가 지원한다.

행사는 매주 화요일과 수요일(10월 14~15일, 21~22일, 28~29일) 총 6일간 진행된다.

연돈튀김덮밥(기존 연돈볼카츠) 매장을 방문해 해당 메뉴를 주문하면 절반 할인 혜택을 받는다.

할인 혜택 적용은 매장에서 주문 시에만 가능하며, 기타 중복 할인은 불가하다.

1인 5개 한정 구매로 운영되며, 매장 사정에 따라 행사가 조기 종료될 수 있다.

현재 ‘연돈튀김덮밥’은 기존 연돈볼카츠 간판 교체 작업을 순차적으로 진행하고 있으며, 브랜드 전환에 필요한 약 30억원 규모의 비용을 본사에서 지원 중이다.

더본코리아 관계자는 “가맹점과 소비자의 만족 극대화로 ‘연돈튀김덮밥’이 가진 브랜드 가치를 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.

