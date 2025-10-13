HS효성더클래스, 프로골퍼 김재희 후원 협약

사진=HS효성더클래스 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 HS효성더클래스는 프로골퍼 김재희(24.SK텔레콤)와 후원 협약 및 차량 전달식을 진행했다고 13일 밝혔다.

HS효성더클래스는 지난 29일 구리전시장에서 공식 앰배서더로 새롭게 선정된 김재희 프로와 후원 협약식을 진행하고 차량 전달 세레모니를 진행했다.

이번 후원 협약을 통해 김재희 프로는 2026년 말까지 HS효성더클래스의 로고가 표기된 의류를 입고 경기에 출전하며 행사 참여와 인터뷰 등 다양한 홍보 활동에 참여할 예정이다.

HS효성더클래스는 김재희 프로에게 공식 의전 차량으로 ‘메르세데스-벤츠 GLE’ 차량을 지원한다.

김재희 프로는 2019년 KLPGA에 입회한 후 2020년 KLPGA 드림투어 상금왕에 올랐으며, 2024년 KLPGA 투어 개막전 '하나금융그룹 싱가포르 여자 오픈'에서는 생애 첫 우승을 차지한 바 있다.

2024시즌에는 개인 통산 최고 성적을 달성했고 이후, 꾸준한 성장세를 보이며 두터운 팬층을 보유하고 있다.

HS효성더클래스 관계자는 “김재희 프로의 우승을 향한 도전 정신과 끊임없이 성장해 나가는 열정을 높게 사 이번 후원을 결정하게 됐다”라며, “앞으로 김재희 프로가 최고의 경기력으로 좋은 성적을 거둘 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

