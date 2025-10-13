“일주일 만에 2만명 방문”…무신사 日 도쿄 팝업, 초반부터 ‘흥행’

무신사가 일본에서 진행 중인 ‘무신사 도쿄 팝업 스토어 2025’가 초반 일주일 흥행에 성공하며 현지에서 K-패션에 대한 높은 관심도를 입증했다.

무신사가 일본 도쿄에 연 '무신사 도쿄 팝업 스토어 2025' 앞에 손님들이 긴 줄을 서 있다. 무신사 제공

13일 무신사에 따르면, 오픈일인 지난 10월 3일부터 9일까지 7일간 팝업 스토어를 다녀간 누적 방문객 수ㄴ 2만 명을 돌파했다. 정식 오픈 전부터 사전 방문 예약자가 1만 명을 넘어섰고, 3일 만에 1만 명 이상이 방문해 시부야 일대에서 가장 주목받는 패션·뷰티 행사로 떠올랐다.

팝업 스토어는 시부야 중심지의 미디어 디파트먼트 도쿄에서 오는 26일까지 운영될 예정이다. 세 개 층으로 구성된 팝업 공간 중 방문객들의 주목도가 가장 높았던 곳은 1층에 마련된 ‘무신사를 만나다’다. 이곳에서는 스니커즈 커뮤니티로 출발해 한국 대표 패션 기업으로 성장한 무신사의 성장 스토리를 소개하는 전시가 진행됐다.

특히 무신사의 시그니처 콘텐츠인 거리 패션 사진을 2009년부터 연도별로 정리해 한국 패션 트렌드의 변화를 보여준 ‘스냅 아카이브 존’이 큰 호응을 얻었다. 또 성수, 한남, 강남, 홍대, 명동 등 서울 주요 명소의 분위기를 패션으로 재현한 ‘스타일링 존’ 앞에서 인증샷을 찍는 방문객들의 모습도 다수 눈에 띄었다.

K-패션에 관심이 높은 일본의 젊은 세대를 겨냥하여 현재 한국에서 가장 주목받는 80여 개 브랜드를 소개하는 2, 3층 공간도 눈길을 끌었다. 이 중 13개 브랜드는 무신사 도쿄 팝업 스토어를 통해 일본 오프라인 시장에 처음으로 진출해 일본 고객을 만났다.

또한 오프라인 팝업 스토어와 무신사 글로벌 스토어를 연계한 O4O(Online for Offline) 쇼핑 경험이 일본 젊은 층의 호응을 얻었다. QR 코드를 스캔하면 팝업에 참여한 2,800여 개 상품 후기를 글로벌 스토어에서 일본어와 영어로 확인할 수 있고, 상품 구매 시 20% 할인 혜택을 추가로 제공한 점이 주효했다.

동시에 서울 주요 관광지를 패션 스타일로 풀어낸 온라인 기획전 ‘디깅 서울(Digging Seoul)’을 운영하여 온오프라인을 연결한 쇼핑 경험을 제공한 것도 차별화 포인트로 작용했다. 이를 통해 팝업 방문객의 64%가 글로벌 스토어에서 파트너 브랜드의 상품 후기와 정보를 탐색했고, 일본 지역 글로벌 스토어 신규 회원 수가 전월 동기 대비 2.7배 증가했다.

무신사 관계자는 “첫날부터 시부야 팝업 현장에 긴 대기 행렬이 이어지는 등 K-패션에 대한 일본 고객들의 높은 수요와 열기를 직접 확인할 수 있었다”라며, “일본에 아직 소개되지 않거나 온라인에서만 접할 수 있었던 한국 패션·뷰티 브랜드의 상품을 직접 경험할 수 있다는 점에서 현지 젊은 층의 발길이 이어지고 있다”라고 말했다.

